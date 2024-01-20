الخارجية السودانية: البرهان يخطر إيقاد بتجميد عضوية الخرطوم فى المنظمة

قالت وزارة الخارجية السودانية، السبت، إن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، قد بعث برسالة خطية صباح اليوم لإسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، ورئيس الدورة الحالية للهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) أبلغه فيها قرار حكومة السودان تجميد عضويتها في المنظمة.

جاء هذا القرار نسبة لتجاهل المنظمة لقرار السودان، الذي نقل إليها رسميا بوقف انخراطه وتجميد تعامله معها في أي موضوعات تخص الوضع الراهن في السودان.

ومع ذلك تم إدراج بند حول السودان في قمة رؤساء الدول والحكومات الاستثنائية الثانية والأربعين، التي انعقدت يوم الخميس ١٨ يناير الجاري بالعاصمة اليوغندية كمبالا، وقاطعها السودان، وحمل بيانها الختامي عبارات تنتهك سيادة السودان، وتستفز مشاعر ضحايا الفظائع التي ترتكبها المليشيا المتمردة وذويهم.

وأوضح الخطاب أن حكومة السودان غير ملزمة ولا يعنيها كل ما يصدر من إيقاد في الشأن السوداني.

سياسى سودانى يكشف تداعيات تجميد السودان التعامل مع الإيجاد

وسبق وقال الكاتب الصحفي السوداني طاهر المعتصم، إن إعلان الخارجية السودانية عن تجميد التعامل مع منظمة الإيجاد يعبر عن ارتباك في الأداء الدبلوماسي السوداني بعد حرب الخامس عشر من أبريل الماضي، باعتبار أن السودان دولة مؤسسة في منظمة الايجاد وهو واحد من أهم الدول في هذه المنظمة، بل إن الرئيس السوداني كان رئيس المنظمة.

وأضاف المعتصم في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن منظمة الإيجاد حاولت التوسط بين الأطراف السودانية لوقف العدائيات وانسياب المساعدات الإنسانية والذي حدث أن منظمة الإيجاد طالبت من رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان الحضور للقمة للقاء قائد الدعم السريع ولأسباب فنية اعتذرت الإيجاد عن إقامة اللقاء، وأخرجت بيانا في وقتها أوضحت فيه أنها تسعى للقاء بين البرهان وحميدتي، في حينها أصدرت مباشرة وزارة الخارجية رفضت فيه البيان الختامي للايجاد.