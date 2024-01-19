الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمصر: دمج البعد البيئى أمر ضرورى لتحقيق التنمية

الدكتور محمد بيومي،
الدكتور محمد بيومي، مدير برامج البيئة

قال الدكتور محمد بيومي، مدير برامج البيئة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن برنامج المنح الصغيرة هو أحد البرامج المهمة التى يقوم بتنفيذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى في أكثر من مائة دولة، مشيرًا إلى أن الهدف من برنامج المنح الصغيرة هو تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ مشروعات صغيرة تسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجيات والخطط الوطنية، وكذلك تتماشى مع أهداف مرفق البيئة العالمية.

وقال بيومي، إنه تم الاحتفال منذ يومين فى إطار خطة عمل برنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمية المرحلة السابعة (2022-2026)، بتسليم منح لعدد 16 مشروعًا جديدًا وافقت لجنة التسيير الوطنية للبرنامج على تمويلها في الدورة الأولى لتمويل المشروعات خلال المرحلة الحالية، منوهًا بأنه سيتم اختيار عدد آخر من الجمعيات للحصول على منح فى الدورة الثانية من المرحلة السابعة.

70 مشروعًا فى المجالات المتعددة من مختلف المحافظات

وأكد بيومى أنه يجب الحرص على تقديم مقترحات مشروعات غير تقليدية، تعتمد على مبادئ الابتكار في مجالات عمل برنامج المنح الصغيرة، مشيرًا إلى أنه في مايو 2023 تم فتح الدعوة الأولى لتقديم مقترحات مشروعات وتم استقبال عدد 70 مشروعًا فى المجالات المتعددة من مختلف المحافظات، حيث تم تشكيل لجان فنية فرعية فى مجالى تغير المناخ والتنوع البيولوجي خصيصًا لتقييم المشروعات، ضمت ممثلين من أعضاء لجنة التسيير الوطنية والجهات الحكومية والخبراء في المجالات ذات الصلة، لمناقشة وتقييم المشاريع المقدمة، بناء على معايير الملاءمة والأثر والقابلية للتنفيذ والقابلية للاستمرارية، وتمت الموافقة على 16 مشروعًا خلال الدورة الأولى.

وأعلن بيومى فى هذا الصدد عن أنه يتم التجهيز حاليًا مع وزارة البيئة للإعداد للمرحلة الثامنة ليستكمل البرنامج مسيرة النجاح الذى بدأها عام 1992 لتمويل مشروعات في مجالات العمل الرئيسية (تغير المناخ – التنوع البيولوجي – تدهور الأراضي).

txt

الجامعة البريطانية تختتم مشاركتها في مؤتمر قمة المناخ COP 28 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وأكد بيومى أن دمج البعد البيئي أمر ضرورى لتحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر شارك أول أمس فى افتتاح محطات الطاقة الشمسية في خمسة مواقع للتراث العالمي المصري والمتاحف، وهو خطوة مهمة نحو ممارسات الطاقة المستدامة والحفاظ على البيئة، حيث من المقدر أن يؤدي ذلك إلى تقليل ما يقرب من 295 طنًا من ثاني أكسيد الكربون المكافئ لانبعاثات الغازات الدفيئة سنويًا.

برامج البيئة الأمم المتحدة الإنمائي في مصر الجمعيات والمؤسسات الأهلية لجنة التسيير الوطنية للبرنامج الدورة الثانية

مواد متعلقة

الجامعة البريطانية تختتم مشاركتها في مؤتمر قمة المناخ COP 28 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

“القباج” تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر موقف تنفيذ البروتوكول الموقع بينهم لتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بالوزارة

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

بمشاركة الزمالك.. مواعيد مباريات دورة الوحدة الدولية والقنوات الناقلة

"أسوشيتد برس": التوتر بين نتنياهو وبايدن يعكس الخلاف الواسع بشأن نطاق حرب غزة

الأشعة تحسم مصير محمد صلاح فى أمم إفريقيا

التنبؤات الجوية: موجة أمطار على غالبية أنحاء البلاد تبدأ الإثنين

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس