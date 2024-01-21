محلل سياسي: الحركة الإسلامية تحاول استغلال حرب السودان للعودة للسلطة

قال عثمان ميرغني، المحلل السياسي، إن الإخوان المسلمين في السودان، أطلقوا على أنفسهم اسم الحركة الإسلامية بعد خلافهم مع الإخوان المسلمين بمصر قبل سنوات.

أضاف، خلال حواره ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحركة الإسلامية كانت تتولى الحكم في السودان حتى إبريل 2019، وسقطت على أيدي أبناء الشعب وذلك بعد حكم استمر 30 عامًا.

وتابع أنه كان هناك مظاهرات ضخمة استمرت من ديسمبر 2018 وحتى إبريل 2019، لكن الشعب السوداني استطاع الإطاحة بالحركة الإسلامية رغم ما تملكه من أسلحة، مؤكدًا أن الحركة الآن تحاول استغلال الحرب الدائرة بالسودان، لتعيد تشكيل المشهد والعودة للسلطة عبر بوابة هذه الحرب.

بداية الحرب بالسودان كانت من الدعم السريع

أشار إلى أن الحرب البداية فيها كانت من قوات الدعم السريع بعد أن سيطرت على المواقع الاستراتيجية قبل أن تبدأ الحرب وسيطرت على القصر الجمهوري ومصافي البترول وعندما أطلقت الرصاصة الأولى منهم بدأت الحرب وأصبح هناك استثمار لهذه الحرب من قبل الحركات الإسلامية للعودة للمشهد من جديد.