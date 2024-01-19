الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر تجدد دعوتها لوقف إطلاق النار فى السودان واللجوء للحوار

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكرى

أكدت مصر تضامنها مع الدولة السودانية وجميع أطياف الشعب السوداني الشقيق، وتعرب عن قلقها البالغ من استمرار المواجهات العسكرية، وتجدد دعوتها لكافة الأطراف لإعلاء مصالح السودان والالتزام بوقف إطلاق النار، واللجوء للحوار.


جاء ذلك خلال إلقاء وزير الخارجية سامح شكرى، كلمة مصر أمام القمة التاسعة عشرة لدول عدم الانحياز المنعقدة بالعاصمة الأوغندية كمبالا، نيابة عن رئيس الجمهورية.

وأضاف شكري أنه انطلاقًا من حرص مصر على حقن دماء الشعب السوداني وتخفيف معاناته الإنسانية، قامت مصر باستقبال أكثر من 350 ألفًا من الإخوة السودانيين.

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