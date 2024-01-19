مصر تجدد دعوتها لوقف إطلاق النار فى السودان واللجوء للحوار

أكدت مصر تضامنها مع الدولة السودانية وجميع أطياف الشعب السوداني الشقيق، وتعرب عن قلقها البالغ من استمرار المواجهات العسكرية، وتجدد دعوتها لكافة الأطراف لإعلاء مصالح السودان والالتزام بوقف إطلاق النار، واللجوء للحوار.



جاء ذلك خلال إلقاء وزير الخارجية سامح شكرى، كلمة مصر أمام القمة التاسعة عشرة لدول عدم الانحياز المنعقدة بالعاصمة الأوغندية كمبالا، نيابة عن رئيس الجمهورية.

وأضاف شكري أنه انطلاقًا من حرص مصر على حقن دماء الشعب السوداني وتخفيف معاناته الإنسانية، قامت مصر باستقبال أكثر من 350 ألفًا من الإخوة السودانيين.