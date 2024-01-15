الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

مصر تدشن 8 محطات جوفية لتوفير مياه الشرب النقية لشعب جنوب السودان

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أنه وفى إطار المشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية لخدمة الأشقاء بدول حوض النيل،فقد تم تدشين عملية إنشاء  ٨ محطات مياه شرب جوفية بدولة جنوب السودان ٣ محطات بمنطقة لوبونوك و٥ محطات بولاية جونجلي  لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين.

وأشار الدكتور سويلم، لتاريخ التعاون المثمر بين الدولتين في مجال الموارد المائية من خلال تنفيذ المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني دولة جنوب السودان الشقيق، حيث قامت وزارة الموارد المائية والري المصرية وبالتعاون مع نظيرتها بجنوب السودان بتنفيذ  (٢٠) محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية تخدم حوالى ١٠٠ ألف مواطن.

 كما تنفذ الوزارة مشروعات للحد من مخاطر الأمطار وسدود لحصاد الأمطار للإستفادة منها في أوقات الجفاف لمواطنى جنوب السودان، بالإضافة لمشروعات تطهيرات بحر الغزال بمنطقة بنتيو بولاية الوحدة للحد من تأثيرات الفيضانات وما ينتج عن ذلك من منع إنتشار الأمراض والأوبئة وتسهيل حركة الملاحة النهرية في المنطقة.

الجدير بالذكر أنه تم يوم السبت الماضي ، وفي إحتفال شعبي كبير.. تدشين عملية إنشاء  (٣) محطات مياه شرب جوفية بدولة جنوب السودان في منطقة لوبونوك (أحد مدن ولاية وسط الإستوائية) وسط حفاوة وسعادة بالغة من المواطنين، وبحضور الدكتور جيمس واني ايقا نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية، وبال ماي دينق وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان، والسفير معتز مصطفى عبد القادر سفير مصر بدولة جنوب السودان، والمهندس محمد عبد الروؤف علي مدير عام التعاون الفني بجنوب السودان، ومهندسي البعثة المصرية للري المصري بجوبا، ولفيف من القيادات والمسئولين من البلدين.

وفي كلمته خلال الإحتفالية.. أشاد الدكتور جيمس واني ايقا نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية بالمشاريع التنموية التي تقوم بها الحكومة المصرية ووزارة الري المصرية لخدمة المواطنين بدولة جنوب السودان، متوجهًا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وللشعب المصري. 

الجهود المبذولة من الجانب المصري في توفير مياه الشرب النقية

ومن جانبه عبر بال ماي دينق وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان عن سعادته بالتعاون المتبادل بين وزارتي الموارد المائية والري بالبلدين والجهود المبذولة من الجانب المصري في توفير مياه الشرب النقية للمواطنين، ومشروعات الحد من مخاطر الفيضان ومقاومة الحشائش المائية.

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كما اثنى السفير معتز مصطفى عبد القادر سفير مصر بدولة جنوب السودان على دور وزارة الموارد المائية والري المصرية في تدعيم العلاقات المصرية الجنوب سودانية العميقة والممتدة على كافة الاصعدة، مشيرًا إلى أن مصر تُعد من أوائل الداعمين لدولة جنوب السودان.

وأشار المهندس مدير بعثة الري المصري، إلى أن تنفيذ هذه المشروعات يأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية ووزارة الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان لخدمة مواطني جنوب السودان وتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين.

الحد من مخاطر الفيضان الحشائش المائية سفير مصر جنوب السودان توفير مياه الشرب عبد الفتاح السيسي

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