سفير مقديشو بالقاهرة: زيارة الرئيس الصومالي لمصر تأتي في توقيت شديد الحساسية

أكد السفيرالصومالي لدى مصر إلياس شيخ عمر أبو بكر أن زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارة رسمية لمصرهي الثانية من نوعها منذ توليه الحكم، وتأتي في توقيت شديد الحساسية بالنسبة لمقديشو.

دلالات زيارة الرئيس الصومالي إلى مصر

وأكد سفير الصومال بالقاهرة في بيان اليوم السبت، أهمية زيارة الرئيس الصومالي إلى مصر والتي تأتي في توقيت شديد الحساسية نظرا لما تواجهه الصومال من انتهاك إثيوبي لسيادتها على أراضيها، عقب إبرام مذكرة التفاهم غير القانونية بين اثيوبيا واقليم أرض الصومال الواقع شمال غرب الصومال، مشددا على أنه جزء لا يتجزأ من الأراضي الصومالية، وذلك وفق وكالة الأنباء الصومالية “صونا”.

وأكد سفير الصومال حرص بلاده على تنسيق المواقف مع مصر، نظرا للدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة، مثمنا في الوقت ذاته الدعم المصري الكبير للصومال في أزمته الراهنة وهو أمر ليس مستغربا على مصر التي كانت دائما سباقة في اتخاذ المواقف المقدرة بدعم الأشقاء.

وأوضح السفير الصومالي أن مصر كانت من أوائل الدول التي أعلنت موقفها صراحة فور اندلاع الأزمة بالتأكيد على ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها، ومعارضتها لأية إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية، وكذلك حق الصومال وشعبه دون غيره في الانتفاع بموارده.

أجندة زيارة الرئيس الصومالي لمصر

وأشار سفير الصومال بالقاهرة إلى أن زيارة الرئيس الصومالي لمصر تتضمن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وقال سفير الصومال لدى مصر، إن زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة من شأنها أن تدفع قدمًا بمسار العلاقات بين البلدين في كافة المجالات في ظل الرؤية الحكيمة التي ينتهجها رئيس الصومال لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق مع مصر وكذلك التشاور وتبادل الرؤى ووجهات النظر مع القيادة المصرية إزاء سبل التعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة.