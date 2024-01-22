أسعار النفط تتراجع مع استئناف ليبيا الإنتاج

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين، مع استئناف الإنتاج في أكبر حقل للنفط في ليبيا بما يعزز الإمدادات العالمية.

خام غرب تكساس الوسيط

وكشفت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي تراجع إلى نحو 78 دولارا للبرميل، ليتراجع 3 أيام من أخر 4 أيام، في الوقت الذي جرى فيه تداول خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط العالمي بالقرب من 73 دولارا للبرميل.

المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا

وفي وقت سابق، أعلنت فيه المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استئناف الإنتاج من حقل الشرارة الذي كان ينتج حوالي 270 ألف برميل يوميا، بعد 3 أسابيع من توقف الإنتاج بسبب الاحتجاجات.

قرار جماعة الحوثيين اليمنية

وفي الوقت نفسه، من المتوقع استمرار اضطراب حركة النقل البحري في البحر الأحمر وقناة السويس بسبب قرار جماعة الحوثيين اليمنية استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل التي تمر عبر مضيق باب المندب أو البحر الأحمر وبحر العرب.

وفي المقابل، تنفذ الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد مواقع الحوثيين في اليمن ردا على استهداف السفن وبحسب جون فاينر المسئول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فإن الضربات الأمريكية ضد الحوثيين ستحتاج إلى وقت حتى تتمكن من ردعهم.

تتذبذب بين الارتفاع والانخفاض

وتكافح أسعار النفط؛ لاتخاذ اتجاه محدد خلال العام الحالي حيث تتذبذب بين الارتفاع والانخفاض طوال الأسابيع الماضية.

ويأتي هذا التذبذب على خلفية وجود عوامل تدفع الأسعار نحو الارتفاع ومنها الحرب بين الإسرائلية على قطاع غزة والمخاوف من اتساعها إلى صراع إقليمي، وقرار تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط خفض إنتاجها خلال العام الحالي، وعوامل تدفع الأسعار للتراجع مثل القلق تراجع الطلب العالمي على الطاقة نتيجة تباطؤ الاقتصاد وبخاصة في الصين أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.

وتراجع سعر خام برنت بنسبة 0.4% إلى 78.27 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير المقبل والتي ينتهي أجلها في وقت لاحق من اليوم بنسبة 0.3% إلى 73.16 دولارا للبرميل.

وتراجع سعر عقود تسليم مارس المقبل الأنشط تداولا بنسبة 0.3% إلى 73 دولارا للبرميل.