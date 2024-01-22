الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أسعار النفط تتراجع مع استئناف ليبيا الإنتاج

النفط
النفط

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين، مع استئناف الإنتاج في أكبر حقل للنفط في ليبيا بما يعزز الإمدادات العالمية.

خام غرب تكساس الوسيط

وكشفت  وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي تراجع إلى نحو 78 دولارا للبرميل، ليتراجع 3 أيام من أخر 4 أيام، في الوقت الذي جرى فيه تداول خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط العالمي بالقرب من 73 دولارا للبرميل.

المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا

وفي وقت سابق، أعلنت فيه المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استئناف الإنتاج من حقل الشرارة الذي كان ينتج حوالي 270 ألف برميل يوميا، بعد 3 أسابيع من توقف الإنتاج بسبب الاحتجاجات.

txt

الجارديان: سوناك يواجه ضغوطًا بشأن خططه لتوسيع التنقيب عن النفط والغاز فى بحر الشمال

قرار جماعة الحوثيين اليمنية

وفي الوقت نفسه، من المتوقع استمرار اضطراب حركة النقل البحري في البحر الأحمر وقناة السويس بسبب قرار جماعة الحوثيين اليمنية استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل التي تمر عبر مضيق باب المندب أو البحر الأحمر وبحر العرب.

وفي المقابل، تنفذ الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد مواقع الحوثيين في اليمن ردا على استهداف السفن وبحسب جون فاينر المسئول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فإن الضربات الأمريكية ضد الحوثيين ستحتاج إلى وقت حتى تتمكن من ردعهم.

تتذبذب بين الارتفاع والانخفاض

وتكافح أسعار النفط؛ لاتخاذ اتجاه محدد خلال العام الحالي حيث تتذبذب بين الارتفاع والانخفاض طوال الأسابيع الماضية.

ويأتي هذا التذبذب على خلفية وجود عوامل تدفع الأسعار نحو الارتفاع ومنها الحرب بين الإسرائلية على  قطاع غزة والمخاوف من اتساعها إلى صراع إقليمي، وقرار تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط خفض إنتاجها خلال العام الحالي، وعوامل تدفع الأسعار للتراجع مثل القلق تراجع الطلب العالمي على الطاقة نتيجة تباطؤ الاقتصاد وبخاصة في الصين أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.

وتراجع سعر خام برنت بنسبة 0.4% إلى 78.27 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير المقبل والتي ينتهي أجلها في وقت لاحق من اليوم بنسبة 0.3% إلى 73.16 دولارا للبرميل.

وتراجع سعر عقود تسليم مارس المقبل الأنشط تداولا بنسبة 0.3% إلى 73 دولارا للبرميل.

خام غرب تكساس ليبيا جماعة الحوثيين إسرائيل قطاع غزة خام برنت ستهداف السفن

مواد متعلقة

بسبب أزمة الشحن عبر البحر الأحمر.. تراجع إنتاج قطاع الكيماويات في ألمانيا

مقتل 10 أشخاص بانفجار لغم أرضي في ولاية نهر النيل شمال السودان

سياسيون: زيارة رئيس الصومال لمصر هدفها حشد الدعم لمواجهة تهديدات أديس أبابا

راغي لـ"الدستور": زيارة حسن شيخ محمود للقاهرة تدعم التحالف بين مصر والصومال

الخارجية السودانية: البرهان يخطر إيقاد بتجميد عضوية الخرطوم فى المنظمة

سيناريوهات التصعيد ضد الحوثيين بعد وضع واشنطن الجماعة على قوائم الإرهاب (خاص)

سفير مقديشو بالقاهرة: زيارة الرئيس الصومالي لمصر تأتي في توقيت شديد الحساسية

مقتل 7 من حركة الشباب الإرهابية بالصومال

الأكثر قراءة

عاجل.. صحف عبرية تكشف الانتكاسات التي تواجه إيران بسبب العدوان على قطاع غزة

"ميدتيرا الكندية" تزف بشرى بشأن إنتاج البترول الخام فى مصر

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل تسعى لتحويل غزة لأرض محروقة ومكان غير صالح للعيش

السجن المشدد 10 سنوات لعامل قتل زوجته العرفي في الإسكندرية

سحب 1576 رخصة سيارة بسبب "الملصق الالكتروني"

النهارده كام طوبه 2024| ورقة نتيجة اليوم السبت 20-1-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة