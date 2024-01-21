الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجارديان: سوناك يواجه ضغوطا بشأن خططه لتوسيع التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال

ريشي سوناك
ريشي سوناك

ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الأحد أن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك يواجه ضغوطا متجددة بشأن خططه لتوسيع التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، عبر موقعها الالكتروني، أن مشروع قانون ترخيص البترول البحري المقرر مناقشته في مجلس العموم غدا الاثنين آثار احتجاجات واسعة النطاق بما في ذلك استقالة وزير الطاقة البريطاني السابق كريس سكيدمور ؛ حيث يهدف المشروع إلى تعزيز استخراج الوقود الأحفوري من خلال إنشاء نظام جديد يتم بموجبه منح تراخيص مشاريع النفط والغاز في بحر الشمال سنويا.

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وتصطف المجموعات الخضراء والمحللون البريطانيون لانتقاد ذلك المشروع، فمجموعة أوبلفت التي تنظم حملات من أجل الطاقة الخضراء في المملكة المتحدة تؤكد أن مشروع القانون الذي تقول الحكومة البريطانية إنه سيزيد احتياطيات المملكة المتحدة إلى الحد الأقصى سيؤدي في الواقع إلى زيادة بنسبة 2% فقط في إنتاج غاز بحر الشمال..موضحة أن مزرعة رياح واحدة بقدرة 1.3 جيجاوات فقط ستولد ما يكفي من الكهرباء لتعويض الغاز الذي سيتم فقده إذا لم يتم منح تراخيص جديدة بموجب مشروع القانون.

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وقالت مديرة مجموعة أوبلفت تيسا خان:"إن سوناك، مثل سلفه ليز تروس مهووس بالنفط والغاز، لكنه متردد في مصادر الطاقة المتجددة والعزل مما سيعزز أمن الطاقة في المملكة المتحدة ويخفض الفواتير".
وأضافت أنه على النقيض من ذلك، فإن الاستثمار في الطاقة البريطانية النظيفة وكهربة الاقتصاد، باستخدام المضخات الحرارية والمركبات الكهربائية من شأنه أن يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري غير الآمن والمكلف.

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