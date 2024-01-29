الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مزارعون فى ألمانيا يمنعون الوصول إلى عدة موانئ

ألمانيا
ألمانيا

أغلق مزارعون، الإثنين، الطرقات المؤدية إلى عدّة موانئ ألمانية، بينها ميناء هامبورج (شمال)، احتجاجًا على إلغاء إعفاءات ضريبية كانوا يستفيدون منها، وذلك في إطار تظاهرات زراعية في جميع أنحاء أوروبا.

وحذرت الشرطة في هامبورج، على منصة "إكس"، من أنّ "اضطرابات مرورية كبيرة تحدث في منطقة ميناء هامبورج"، الأكبر في ألمانيا، ما تسبّب في عرقلة جزء كبير من "حركة مرور الشاحنات".

كذلك تسببت طوابير من مئات الجرارات في اضطراب حركة المرور في جميع أنحاء وسط مدينة هامبورج، بينما نُظّمت تظاهرة للمزارعين أمام محطة القطار، حسبما أفادت السلطات.
وتعطّل العمل في موانئ ألمانية أخرى، ففي ولاية ساكسونيا السفلى (شمال)، منع مزارعون في حوالى 40 جرارًا الوصول إلى أحد موانئ الحاويات قرب مدينة فيلهلمسهافن، وفقًا للشرطة.

كذلك أدّى "تجمّع" للمزارعين على طريق رئيسي قرب مرفأ بريمرهافن (شمال)، إلى "تباطؤ كبير" في حركة المرور.

وتدخل هذه الإجراءات في إطار حركة تعبئة واسعة النطاق للمزارعين الألمان الذين يعارضون منذ عدّة أسابيع إصلاح الضرائب على الديزل الزراعي، والذي ينصّ على إلغاء الإعفاء الذي استفاد منه المزارعون، بحلول العام 2026.

وتأتي هذه الاحتجاجات في فترة مفاوضات فاشلة بين النقابات والحكومة، بينما امتدّ الحراك إلى دول أوروبية أخرى، مثل فرنسا وبولندا ورومانيا.

وتستهدف هذه التحرّكات خصوصًا الالتزامات البيئية الأوروبية المتزايدة المفروضة على القطاع، والزيادة في تكاليف الإنتاج منذ الحرب في أوكرانيا، والعبء الإداري الذي يقع على عاتق المزارع.

وفي فرنسا، يستعد الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين (FNSEA)، الذي يمثّل معظم العاملين في المهنة، والمزارعون الشباب في المنطقة الباريسية وفي الشمال، الإثنين، لفرض حصار على العاصمة اعتبارًا من الساعة 14،00 "لأجل غير مسمى".

موانئ ألمانية هامبورج اوروبا المانيا الشاحنات أوكرانيا فرنسا

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