الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انفجارات قرب مقام السيدة زينب على مشارف دمشق

انفجارات
انفجارات

قالت إذاعة «شام إف إم» السورية، إن دوي عدة انفجارات سُمع قرب مقام السيدة زينب على مشارف العاصمة السورية دمشق.

وأفاد مصدر عسكري سوري في تصريحات لوكالة “رويترز”، بأن التفجير استهدف موقعا يستخدمه الحرس الثوري الإيراني.

وذكرت وسائل إعلام سورية أيضًا، أن اعتداء إسرائيليًا بثلاثة صواريخ استهدف مزرعة في محيط منطقة السيدة زينب بدمشق.

في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أي إعلام رسمي في هذا الإطار، إلا أن تل أبيب اعتادت شن غارات على سوريا، فيما تقول إن عملياتها موجهة ضد أهداف للحرس الثوري الإيراني.

انفجارات السيدة زينب العاصمة السورية دمشق الحرس الثوري

مواد متعلقة

بسبب وقف التمويل.. الأونروا لن تتمكن من مساعدة غزة بعد فبراير

القوات الإسرائيلية تدمر البنى التحتية لمخيمات الضفة الغربية

الشرطة الباكستانية توقف تجمعًا لأنصار عمران خان وتعتقل العشرات

أوكرانيا: قوات الدفاع تصد 50 هجومًا روسيا فى 6 اتجاهات

نريد أسلحة.. رسالة مهمة من الأردن للولايات المتحدة بعد الهجمات الأخيرة

عاجل.. بعد هجمات الأردن.. بيان عاجل من بريطانيا عن استهداف القوات الأمريكية بالمنطقة

عاجل.. بايدن: سنرد على مقتل جنودنا فى الشرق الأوسط

إيران تقرر إعدام 4 أكراد بتهمة "التعاون مع إسرائيل"

الأكثر قراءة

عاجل| كولر يرفض حسم مصير أحمد عبدالقادر فى الأهلى لهذا السبب

عاجل.. أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل