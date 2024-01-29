انفجارات قرب مقام السيدة زينب على مشارف دمشق

قالت إذاعة «شام إف إم» السورية، إن دوي عدة انفجارات سُمع قرب مقام السيدة زينب على مشارف العاصمة السورية دمشق.

وأفاد مصدر عسكري سوري في تصريحات لوكالة “رويترز”، بأن التفجير استهدف موقعا يستخدمه الحرس الثوري الإيراني.



وذكرت وسائل إعلام سورية أيضًا، أن اعتداء إسرائيليًا بثلاثة صواريخ استهدف مزرعة في محيط منطقة السيدة زينب بدمشق.



في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أي إعلام رسمي في هذا الإطار، إلا أن تل أبيب اعتادت شن غارات على سوريا، فيما تقول إن عملياتها موجهة ضد أهداف للحرس الثوري الإيراني.