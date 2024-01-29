قتلى وجرحى فى الغارات الإسرائيلية على دمشق

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن الهجوم الإسرائيلي على منطقة السيدة زينب في دمشق استهدف مقرًا استشاريًا إيرانيًا.

جيش الاحتلال شن عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان جنوب دمشق

وقالت الوكالة الإيرانية الرسمية إن التقارير الأولية تشير إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، وفي سياق متصل، قال مصدر عسكري سوري إن جيش الاحتلال شن عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا عددًا من النقاط جنوب دمشق.

وأضاف المصدر أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين إضافة إلى بعض الخسائر المادية.