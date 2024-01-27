ألمانيا تعلن وقف تمويل جديد للأونروا فى قطاع غزة حتى انتهاء التحقيقات

قررت ألمانيا، مساء اليوم السبت، وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، مساء اليوم: سنعلق مؤقتا بالتنسيق مع الدول المانحة أي تمويل جديد للأونروا في غزة حتى انتهاء التحقيقات، وفقا لفرانس برس.

وأعلنت العديد من الدول الغربية وقف تمويلها الإضافي إلى وكالة غوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بدعوة اتهام عدد من موظفي الأونروا بالمشاركة في أحداث السابع من أكتوبر الماضي ضد إسرائيل.

الولايات المتحدة وإيطاليا واستراليا توقف تمويل الأونروا

وأوقفت كل من الولايات المتحدة وإيطاليا وأستراليا وكندا يومي ٢٦ و٢٧ يناير الجاري التمويل الإضافي لوكالة الأونروا بدعوى اتهام عدد من موظفي الوكالة بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر الماضي.

كما أعلنت بريطانيا، اليوم السبت، عن تعليق مؤقت للتمويل المستقبلي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في غزة.

ويتمثل أبرز البنود الخاصة بالتوجيه الإعلامي، إبراز التضييق الإسرائيلي على تحركات وكالة الأونروا بصفة خاصة، ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في القطاع بوجه عام.

كما تمثل ذلك الإعراب عن الاستياء من المواقف المتضاربة التي تستهدف التضييق على عمل الوكالة في المرحلة الدقيقة الراهنة، الأمر الذي لا يتسق مع ما نصت عليه التدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، أمس، والتي أكدت خلالها على محورية قيام إسرائيل بمسئولياتها إزاء الوضع الكارثي بالقطاع، فضلا عن تشكيك تلك الإجراءات في المنظمات الدولية التي تعد عماد النظام الدولي.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي وفي حال ثبتت يجب ألا تجحف بـ"الأونروا"، وصلاحياتها، ومهامها الإنسانية رفيعة المستوى، خاصة أن أي أخطاء قد تُرتكب لا تعبر عن سياستها، ولا عن توجيهات وتعليمات مسئوليها، ولا عن خطها ومصداقية عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

ونوهت الخارجية الفلسطينية إلى أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تسعى بجميع السبل لوقف عمل "الأونروا" لشطب قضية اللاجئين، وحقهم الأصيل بالعودة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".