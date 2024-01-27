غارات أمريكية وبريطانية على منطقة رأس عيسى في "الحديدة" باليمن

كشفت وسائل إعلام يمنية، اليوم، عن أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا غارتين جويتين استهدفتا منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة باليمن.

وقال الجيش الأميركي، إن الناقلة مارلين لواندا التي تعمل لحساب شركة ترافيجورا التجارية، تعرضت لأضرار ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، مشيرا إلى أن سفينة تابعة للبحرية الأميركية تقدم المساعدة.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية في منشور على موقع إكس، أنه بعد ذلك بحوالي 8 ساعات دمر الجيش الأميركي صاروخا للحوثيين من النوع المضاد للسفن كان موجها نحو البحر الأحمر وفي وضع الاستعداد للإطلاق.

يأتي ذلك في الوقت الذي كثف فيه الحوثيون هجماتهم على السفن، التي تعبر البحر الأحمر منها هجوم أدى إلى نشوب حريق على ناقلة وقود.

العمليات العسكرية الإسرائيلية

ويطلق جماعة الحوثي موجة تلو الأخرى من الصواريخ والطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات على السفن منذ 19 نوفمبر ردا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتستهدف الهجمات في الأساس سفن الحاويات التي تمر عبر البحر الأحمر، ولا تزال ناقلات نفط كثيرة تسلك هذا المسار.

السفن التجارية بالبحر الأحمر

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخزانة الامريكية فرض عقوبات ضد أربعة أفراد قدّموا دعما لهجمات الحوثي الأخيرة على السفن التجارية بالبحر الأحمر وخليج عدن.

وقالت وزارة الداخلية اليمنية التابعة للحكومة الشرعية المقيمة في الرياض، إن ميليشيا الحوثي اعترضت هبوط طائرة للأمم المتحدة في محافظة مأرب.

وأشعرت إدارة مطار عدن الدولي الركاب المتجهين على متن الطائرة المتجه إلى مأرب، بإلغاء الرحلة لرفض برج صنعاء السماح لها بالهبوط في محافظة مأرب.

ويتحكم الحوثيون عبر الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الخاضعة لسيطرتهم في العاصمة صنعاء بحركة الملاحة الجوية المدنية.