بلومبرج: اندلاع حريق على متن ناقلة نفط بعد هجوم للحوثيين قرب اليمن

أعلنت وكالة بلومبرج، اليوم الجمعة، عن اندلاع حريق على متن ناقلة نفط تابعة لترافيجورا بعد هجوم للحوثيين قرب اليمن.

وأفادت أن ناقلة نفط ترافيجورا تشتعل فيها النيران بعد هجوم الحوثيين بالقرب من اليمن.

وفي وقت سابق، انفجرت صواريخ بالقرب من ناقلة تحمل النفط الروسي، نصحت البحرية البريطانية السفن بعبور البحر الأحمر بحذر.

وأوضحت ناقلة وقود تعمل لصالح مجموعة ترافيجورا التجارية العملاقة. أصيبت بصاروخ أثناء عبورها البحر الأحمر، في أكبر هجوم حتى الآن من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن على سفينة تحمل النفط.

وقال متحدث باسم ترافيجورا في بيان: "يتم نشر معدات مكافحة الحرائق على متن السفينة لإخماد الحريق الذي اندلع في أحد صهريج البضائع على الجانب الأيمن والسيطرة عليه". "نحن لا نزال على اتصال بالسفينة ونراقب الوضع بعناية. وتجري السفن العسكرية في المنطقة لتقديم المساعدة”.

مصادر بحرية بريطانية

وفي سياق متصل، كانت قد أفادت مصادر بحرية بريطانية بأن صاروخين انفجرا -اليوم الجمعة- في عرض البحر بالقرب من سفينة قبالة ميناء عدن جنوب اليمن، مشيرة إلى عدم وقوع أي أضرار.

وقالت وكالة "أمبري" للأمن البحري إن ناقلة نفط ترفع علم بنما "أبلغت عن رؤية انفجارين" في خليج عدن، وهو ما أكدته وكالة "يو كاي إم تي أو" التابعة للبحرية البريطانية.

وفي حين لفتت "يو كي إم تي أو" إلى أن الصاروخين انفجرا في المياه، أشارت "أمبري" إلى أن الصاروخين انفجرا على بعد نحو ميل بحري من ناقلة النفط التابعة للهند، وعلى ارتفاع بين 200 و300 متر فوق مستوى المياه.

وأضافت "أمبري" أن "الهدف لم يكن واضحا في وقت التقرير. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار"، مضيفة أن سفنا كانت تطلب المساعدة العسكرية في ذلك الوقت.