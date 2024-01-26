إسبانيا ترحب بقرار "العدل الدولية" ضد إسرائيل وتدعو لحل الدولتين

رحَّبت الحكومة الإسبانية بقرار محكمة العدل الدولية، داعية جميع الأطراف إلى احترام حكم المحكمة والامتثال له.

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيانٍ لها اليوم الجمعة: "إسبانيا تكرر مرة أخرى دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ومنتظم وضرورة التحرك نحو تنفيذ حل الدولتين".

قرار محكمة العدل الدولية

وطالبت محكمة العدل الدولية، مساء اليوم، إسرائيل بالالتزام باتفاقية منع "الإبادة الجماعية" واتخاذ التدابير بمنع كل ما يتعلق بالمادة الثانية، وهي قتل أفراد المجموعة والاعتداء على السلامة الجسدية لها والتدمير الجسدي الجزئي أو الكامل للمجموعة.

وأشارت محكمة العدل الدولية في جلستها المنعقدة حاليًا، إلى أن 16 قاضيًا مقابل صوت واحد أيدوا إلزام إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع التحريض على الإبادة الجماعية.

وأضافت العدل الدولية أن 15 قاضيًا مقابل اثنين أيدوا إلزام إسرائيل بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية.

رحَّبت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل.

وأشارت ناليدي باندور، إلى أن قرار محكمة العدل الدولية، هو انتصارٌ حاسم لسيادة القانون ومنعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني، وفقًا لما نشرته قناة "القاهرة الإخبارية".

ونوهت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، بأن قرار "العدل الدولية"، يجبر الأجهزة الأممية والدولية؛ لاتخاذ ما ينبغي من إجراءات لحماية حياة الفلسطينيين.

وقال ألفين بوتس، نائب وزير خارجية جنوب إفريقيا، إن ما حدث اليوم في محكمة العدل الدولية بمثابة انتصار أولي للشعب الفلسطيني.

وأكد نائب وزير خارجية جنوب إفريقيا، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه يأمل أن تكون قرارات محكمة العدل الدولية ضامنة لالتزام الجانب الصهيوني بما جاء اليوم من قرارات.

وأضاف في حديثه، أن قرارات محكمة العدل الدولية اليوم بداية وضع مسألة حل الدولتين على طاولة النقاش.

وأشار إلى أن جنوب إفريقيا طلبت من محكمة العدل الدولية بإجبار إسرائيل على تأسيس ممر إنساني بغزة وأن تلتزم بهذا، وهذا بالفعل ما أقرته محكمة العدل الدولية اليوم.

وتابع: "طالبنا من المحكمة بأن تضمن أن إسرائيل سوف تلتزم بالقوانين الدولية في ظل احتلالها لفلسطين، وأن تضمن الحماية للشعب الفلسطيني المدني في قطاع غزة".