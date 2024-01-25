إيران تكشف "شرط الحوثيين" لوقف استهداف السفن بالبحر الأحمر

قال وزير الخارجية الإيراني، الخميس، إن الحوثيين أبلغونا أنه بمجرد توقف الحرب في غزة سيعود الأمن للبحر الأحمر، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

اكثر من ٢٥٧٠٠ فلسطيني استشهدوا

وقالت السلطات المحلية إن أكثر من 25700 فلسطيني قتلوا في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وتشمل أحدث الأرقام مقتل 210 فلسطينيين وإصابة نحو 400 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونزح نحو 85% من سكان القطاع المحاصر البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، ويواجهون الآن البرد والجوع والمرض في مخيمات نزوح مؤقتة غير صحية وفوضوية.

وقال جيش الاحتلال إنه "طوق" خان يونس ثاني أكبر مدينة في قطاع غزة، بعد يومين من القتال العنيف، فيما وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه آخر هجوم بري كبير في الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر قبل التحول.

كما أن عمليات "أقل كثافة" تهدف إلى القضاء على الجماعة الفلسطينية المسلحة. ويعيش حوالي 88 ألف فلسطيني في خان يونس، التي تستضيف أيضًا ما يقدر بنحو 425 ألف شخص نزحوا بسبب القتال في أماكن أخرى في المنطقة الساحلية الصغيرة.

أصبح آلاف الأشخاص الذين لجأوا إلى مستشفيات خان يونس محاصرين الآن بسبب الهجوم الإسرائيلي على المدينة الجنوبية. وبحلول صباح الأربعاء، وصلت معارك ضارية إلى أبواب المستشفيات الثلاثة الرئيسية في خان يونس – الأقصى وناصر والأمل – مما جعل من الصعب على المدنيين الفرار، وفقًا لمكتب أوتشا، وكالة الأمم المتحدة الإنسانية. وقال أوتشا إنه من المعتقد أن نحو 18 ألف شخص يحتمون في أراضي مستشفى ناصر وحده، إلى جانب 850 مريضاً.

وذكرت تقارير أن الأشخاص الفارين من محيط مستشفى ناصر تعرضوا لإطلاق النار من قبل الدبابات الإسرائيلية وكذلك الطائرات بدون طيار.

وقالت جمعية الصليب الأحمر الفلسطيني، التي تدير مستشفى الأمل، إن القوات حاصرت موظفيها في الداخل. وتقول إسرائيل إن مقاتلي حماس يعملون في المستشفيات وحولها، وهو ما ينفيه العاملون في المستشفيات وحماس.

تعرض مبنى في مركز تدريب في المدينة تديره وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حيث لجأ نحو 800 شخص إلى قصف، لقصف دبابة يوم الأربعاء، بحسب مدير الوكالة في غزة، الذي قال إن تسعة أشخاص أصيبوا بقصف مدفعي.