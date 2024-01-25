الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير أمريكى: سكان غزة استشهدوا أثناء انتظار المساعدات

اهالي غزة
اهالي غزة

سلطت شبكة CNN الأمريكية الضوء على ضحايا سكان غزة المدنيين في الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، مشيرة إلى أن وزارة الصحة وصفت الوضع بالكارثي في ظل استشهاد سكان غزة أثناء انتظار المساعدات، بينما توثق الأمم المتحدة الظروف الصحية بالسيئة.

واستشهد ما لا يقل عن 20 شخصًا، بينما كانوا ينتظرون وصول المساعدات بالقرب من مدينة غزة يوم الخميس، وفقًا لوزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في غزة.

حالات خطيرة 

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وقالت وزارة الصحة إن 150 آخرين أصيبوا  في حالة خطيرة- عندما أصابت غارة عسكرية إسرائيلية "آلاف الأشخاص الذين يئسوا للحصول على مساعدات إنسانية في دوار الكويت بمدينة غزة".

وقال صحفيون في مكان الحادث إن الناس كانوا ينتظرون المساعدات على طول الطريق الرئيسي، بينما تحدثت تقارير محلية عن سقوط العديد من الضحايا وسط القصف وإطلاق النار.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إن عدد القتلى "من المرجح أن يرتفع" لأن المستشفيات لا تملك الوسائل اللازمة لعلاجهم، ووصف الدفاع المدني في غزة الإصابات بأنها "لا تصدق".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في رام الله الخميس، إن ما لا يقل عن 25900 فلسطيني قتلوا وأصيب 64000 آخرون في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر من العام الماضي.

وأضافت أن ما لا يقل عن 11500 منهم أطفال و7300 امرأة، وتستمد الوزارة إحصائياتها من المصادر الطبية في غزة. 

كما ان الأزمة الإنسانية، تستضيف منطقة رفح في جنوب غزة الآن 50% من سكان غزة، ويواجه الناس تدهور الأوضاع الصحية والجوع. 

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن هناك أكثر من 150 ألف حالة إسهال و50 ألف طن من النفايات غير المدارة وأكثر من 650 ألف شخص ليس لديهم منزل يعودون إليه.

وضرب ملجأ الأمم المتحدة، التي أصابت نيران الدبابات الإسرائيلية مبنى للأمم المتحدة يؤوي الفلسطينيين النازحين في جنوب غزة يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصًا وإصابة 75 آخرين، وفقًا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في غزة. 

وقال الاحتلال إنه يستبعد "حاليًا" أن تكون غارة جوية أو مدفعية إسرائيلية قد أصابت مركز تدريب خان يونس التابع للأونروا، لكن تجرى مراجعة للعمليات العسكرية في المنطقة.

الأونروا خان بونس غزة تهجير سكان غزة الحرب قطاع غزة

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