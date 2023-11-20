الصحة العالمية: الأطفال الخدج قاوموا حالات عدوى خطيرة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، إن 12 من الأطفال الخدج الذين تم إنقاذهم من مستشفى الشفاء بغزة تم نقلهم جوًا إلى القاهرة، وفي جهد قامت بتنسيقه جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تم إنقاذ 28 طفلًا خديجًا من مستشفى الشفاء ونقلهم إلى مصر في وقت سابق من هذا اليوم، بقي ثلاثة أطفال في غزة.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس على وسائل التواصل الاجتماعي: يقاوم جميع الأطفال حالات عدوى خطيرة وحالات أخرى، ويحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة.

وقال أنطونيو غوتيريس، في مؤتمر صحفي يوم الإثنين، إنه لا يعتقد أن محمية الأمم المتحدة في غزة ستكون حلًا للصراع.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه "من المهم أن نكون قادرين على تحويل هذه المأساة إلى فرصة"، وهي "التحرك بطريقة حازمة ولا رجعة فيها نحو حل الدولتين"، مضيفًا: أعتقد أنه من المهم بعد الحرب أن تكون هناك سلطة فلسطينية قوية لتتولى المسئوليات في غزة.

وقال إن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية كان خطوة أولى حاسمة، إلى جانب الوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن.

وأضاف أنه من الواضح أن السلطة الفلسطينية لا يمكنها العودة إلى غزة ما دامت الدبابات الإسرائيلية موجودة، مما يعني أنه يجب أن تكون هناك "فترة انتقالية".

هو قال: أعتقد أننا بحاجة إلى نهج متعدد أصحاب المصلحة تتعاون فيه مختلف البلدان والكيانات المختلفة. وبالنسبة لإسرائيل، فإن الولايات المتحدة بطبيعة الحال هي الضامن الرئيسي لأمنها. بالنسبة للفلسطينيين، تعتبر الدول المجاورة والعربية في المنطقة ضرورية.

لذلك، يتعين على الجميع أن يجتمعوا معًا لتهيئة الظروف اللازمة لعملية انتقالية، تسمح بسلطة فلسطينية قوية، لتتولى المسئولية في غزة، ومن ثم، بناءً على ذلك، التحرك أخيرًا... بطريقة حازمة ولا رجعة فيها نحو حل الدولتين. إن الحل يرتكز على المبادئ التي أرساها المجتمع الدولي إلى حد كبير والتي أوضحتها مرارًا وتكرارًا.