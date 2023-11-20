الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصحة العالمية: الأطفال الخدج قاوموا حالات عدوى خطيرة

اطفال غزة
اطفال غزة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، إن 12 من الأطفال الخدج الذين تم إنقاذهم من مستشفى الشفاء بغزة تم نقلهم جوًا إلى القاهرة، وفي جهد قامت بتنسيقه جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تم إنقاذ 28 طفلًا خديجًا من مستشفى الشفاء ونقلهم إلى مصر في وقت سابق من هذا اليوم، بقي ثلاثة أطفال في غزة.
وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس على وسائل التواصل الاجتماعي: يقاوم جميع الأطفال حالات عدوى خطيرة وحالات أخرى، ويحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة.
وقال أنطونيو غوتيريس، في مؤتمر صحفي يوم الإثنين، إنه لا يعتقد أن محمية الأمم المتحدة في غزة ستكون حلًا للصراع.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه "من المهم أن نكون قادرين على تحويل هذه المأساة إلى فرصة"، وهي "التحرك بطريقة حازمة ولا رجعة فيها نحو حل الدولتين"، مضيفًا: أعتقد أنه من المهم بعد الحرب أن تكون هناك سلطة فلسطينية قوية لتتولى المسئوليات في غزة.

txt

فويس أوف أمريكا: مصر تنقذ أطفال غزة.. وإسرائيل تستهدف المستشفى الإندونيسى

وقال إن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية كان خطوة أولى حاسمة، إلى جانب الوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن.

وأضاف أنه من الواضح أن السلطة الفلسطينية لا يمكنها العودة إلى غزة ما دامت الدبابات الإسرائيلية موجودة، مما يعني أنه يجب أن تكون هناك "فترة انتقالية". 

هو قال: أعتقد أننا بحاجة إلى نهج متعدد أصحاب المصلحة تتعاون فيه مختلف البلدان والكيانات المختلفة. وبالنسبة لإسرائيل، فإن الولايات المتحدة بطبيعة الحال هي الضامن الرئيسي لأمنها. بالنسبة للفلسطينيين، تعتبر الدول المجاورة والعربية في المنطقة ضرورية.

لذلك، يتعين على الجميع أن يجتمعوا معًا لتهيئة الظروف اللازمة لعملية انتقالية، تسمح بسلطة فلسطينية قوية، لتتولى المسئولية في غزة، ومن ثم، بناءً على ذلك، التحرك أخيرًا... بطريقة حازمة ولا رجعة فيها نحو حل الدولتين. إن الحل يرتكز على المبادئ التي أرساها المجتمع الدولي إلى حد كبير والتي أوضحتها مرارًا وتكرارًا.

اطفال غزة مستشفى الصحة العالمية صحفي

الأكثر قراءة

"كل ما هو إسرائيلي في مرمانا".. قصة احتجاز الحوثيين للسفينة "جالاكسي ليدر"

المسافة صفر.. خدعة لـ"حماس" تُسقط بها دبابات وجنود الاحتلال

هذه الأطعمة تساعدك في تحسين جهازك الهضمي

التنظيم والإدارة: الانتهاء من قرارات ترقية العاملين فى 50 جهة

بايدن من حفلة الديك الرومى: صفقة المحتجزين "باتت قريبة"

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا بينهم 13 من قطاع غزة

بُعد جديد للمواجهات.. ما تداعيات خطف الحوثيين سفينة شحن إسرائيلية؟