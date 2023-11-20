الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأمين العام المساعد للجامعة العربية: ما تقوم به قوات الاحتلال فى غزة "حرب إبادة"

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قالت الدكتورة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن آلة الحرب الإسرائيلية ترتكب جرائم يومية في غزة دون أي تحرك دولي.

وعبرت الأمين العام المساعد للجامعة العربية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، عن الشكر والتقدير لمصر لجهودها لوقف العدوان على غزة، سياسيًا وإنسانيًا.

ونوهت " أبوغزالة" أن ما تقوم به قوات الاحتلال في غزة "حرب إبادة" لا يمكن وصفها بغير ذلك، مشيرة إلى أن التهجير القسري مرفوض من قبل الفلسطينيين وهذه كانت رسالة القيادة المصرية.

وقد أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر سابق، إن اليونيسف أوضحت أن هجمات إسرائيلية "فظيعة" تستهدف ملاجئ الأطفال والنساء في قطاع غزة، ويجب أن تتوقف بشكل فوري.

الأمين العام المساعد للجامعة العربية غزة حرب إبادة قوات الاحتلال الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية الدكتورة هيفاء أبو غزالة الحرب الإسرائيلية

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