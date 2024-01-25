مصادر: اتفاق "أمريكي ـ عراقي" على جدول زمني لتقليص وجود قوات التحالف

كشفت مصادر دبلوماسية، الخميس، عن اتفاق أمريكي عراقي على جدول زمني لتقليص وجود قوات التحالف، وفق وكالة رويترز الاخبارية.

وقالت 4 مصادر إن الولايات المتحدة والعراق يستعدان لبدء محادثات بشأن إنهاء التحالف العسكري الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بالعراق وكيفية استبداله بعلاقات ثنائية وهي خطوة للأمام في عملية التي تعثرت بسبب حرب غزة.

وأكدت مصادر أن الولايات المتحدة نقلت رسالة سلمتها السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوفسكي إلى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمس الأربعاء.

توقف الهجمات ضد القوات الامريكية

وشددت مصادر على أن الولايات المتحدة، بفعلها ذلك، أسقطت شروطا مسبقة بأن تتوقف الهجمات ضدها من قبل الجماعات المسلحة العراقية المدعومة من إيران في العراق أولا، وقالت الخارجية العراقية إنه تم تسليم رسالة "مهمة" وأن رئيس الوزراء سيدرسها بعناية دون الخوض في تفاصيل.

ومن المتوقع أن تستغرق المحادثات عدة أشهر، إن لم يكن أطول، مع عدم وضوح نتائجها وعدم وجود انسحاب وشيك للقوات الأمريكية.

وللولايات المتحدة 2500 جندي في العراق يقدمون المشورة والمساعدة للقوات المحلية لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر في عام 2014 على أجزاء كبيرة من العراق وسوريا قبل هزيمته.

وينتشر في العراق مئات الجنود من دول أخرى معظمها أوروبية في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي تم تشكيله لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وشهد العراق هجمات متصاعدة بين الفصائل العراقية والقوات الأمريكية منذ بدء حرب غزة، حيث تسعى الميليشيات إلى الضغط على الولايات المتحدة بشأن دعمها لإسرائيل، وتعرضت القوات الأمريكية في العراق وسوريا للهجوم نحو 150 مرة من قبل الفصائل وشنت الولايات المتحدة سلسلة من الضربات الانتقامية، كان آخرها يوم الثلاثاء.

ودفع العنف المتصاعد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى الدعوة إلى خروج سريع لقوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة من خلال المفاوضات، وهي العملية التي بدأت في العام الماضي ولكنها توقفت عندما بدأت حرب غزة.

ولم تكن واشنطن مستعدة للتفاوض على انسحاب محتمل أثناء تعرضها لإطلاق النار، خشية من أن يجعل أي تغيير في المهمة يبدو قسرياً، مما يشجع المنافسين الإقليميين، بما في ذلك إيران.