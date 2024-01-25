الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حقوقيون يطالبون بريطانيا بتصنيف الحوثي "جماعة إرهابية"

الحوثيون
الحوثيون

قال أحد كبار المحامين أمام البرلمان، الخميس، إن الحكومة البريطانية يجب أن تصنف الحوثيين في اليمن كجماعة إرهابية وجادل اللورد بانيك، المحامي المستقل في المجلس بأن تصرفات وأيديولوجية الجماعة المدعومة من إيران تبرر ما يسمى بالحظر. 

جولة ثانية من الضربات المشتركة للحوثي 

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تقرير أمريكى: جماعة الحوثى لا تزال عازمة على مواصلة هجماتها

وجاءت تصريحاته بعد أن أجرت المملكة المتحدة والولايات المتحدة جولتهما الثانية من الضربات المشتركة على أهداف الحوثيين هذا الأسبوع بعد استمرار الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

ويعد بانيك محامٍ في مجال القانون العام وحقوق الإنسان، وعمل في عدد من القضايا البارزة بما في ذلك تلك المتعلقة بشميمة بيجوم، وجينا ميلر، وبوريس جونسون، وماكس موسلي، وبي بي سي، واللجنة الأولمبية البريطانية، وترافع في قضايا أمام المحكمة. المحكمة العليا في المملكة المتحدة، ومحكمة العدل الأوروبية، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال اللورد بانيك، النائب المستقل في البرلمان البريطاني، يوم الخميس، إنه ينبغي تصنيف الحوثيين على أنهم جماعة إرهابية.

وقال اللورد بانيك لمجلس اللوردات: بعد تصرفات الحوثيين تنفيذاً لشعارهم: "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود" ونظراً للاحتجاجات الأخيرة في هذا البلد دعماً لهذه المنظمة المروعة، ألم يحن الوقت بعد للتحرك؟ الحكومة أن تعرض على البرلمان اقتراحا لحظر هذه المنظمة جماعة إرهابية؟

وأفاد تقرير لوكالة أسوشييتد برس أن زعيم مجلس اللوردات، اللورد ترو، رد قائلاً:“نحن نفرض عقوبات على أعضاء منظمة الحوثيين. لكنني أتفق تماما مع وصفه للمنظمة وطبيعتها ويمكنني أن أؤكد له أن كل هذه الأمور ستبقى قيد المراجعة الدقيقة والمستمرة.

وتأتي الدعوة لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية بعد أسبوع من إعلان الحكومة الأمريكية تصنيفا مماثلا. قالت وزارة الخارجية الأمريكية في 17 يناير إنها ستصنف جماعة أنصار الله، التي يشار إليها عادة باسم الحوثيين، على أنها "جماعة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص" في غضون 30 يومًا.

البرلمان الحكومة البريطانية الحوثي اليمن كبار المحامين

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