الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير أمريكي: جماعة الحوثي لا تزال عازمة على مواصلة هجماتها

الحوثي
الحوثي

قال تقرير أمريكي، اليوم الأربعاء، إن استهداف سفينة تجارية أخرى مملوكة للولايات المتحدة، من قبل جماعة الحوثي، يؤكد أن الجماعة لا تزال عازمة على مواصلة هجماتها في مواجهة الضربات الجوية العسكرية الأمريكية.

وأطلق الحوثيون صواريخ باليستية مضادة للسفن على السفينة التجارية ميرسك ديترويت التي تملكها، وترفع العلم الأمريكي، وفقًا لبيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية.

فيما أسقطت المدمرة البحرية الأمريكية USS Gravely صاروخين وسقط ثالث في الماء، ولم تظهر أي مؤشرات على وقوع أضرار أو إصابات في الهجوم، بحسب CBS نيوز.

ويشن الجيش الأمريكي غارات جوية ضد الحوثيين لتقويض قدراتهم منذ 11 يناير، بعد عدة أسابيع من الهجمات على السفن التجارية من قبل الجماعة المسلحة.

وشنت الولايات المتحدة جولات متعددة من نوعين مختلفين من الغارات الجوية – تلك التي أصابت نطاقًا أوسع من الأهداف، مثل مواقع التخزين وقدرات الرادار، وأيضًا ضربات استباقية تستهدف صواريخ الحوثيين أثناء تحميلها على قاذفات للتحضير للهجوم.

وقال مسؤول عسكري كبير للصحفيين يوم الاثنين إن الضربات كان لها "تأثير جيد، تأثير جيد" على إضعاف الحوثيين، لكنه أقر بأن المسلحين ما زالوا يحتفظون ببعض القدرات.

وقبل يوم الأربعاء، حدثت أحدث محاولة للهجوم في 18 يناير، عندما استهدف الحوثيون السفينة التجارية M/V Chem Ranger التي ترفع علم جزر مارشال.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين إن هجوم الأربعاء "يؤكد أن الحوثيين ما زالوا يعتزمون تنفيذ هذه الهجمات، مما يعني أنه من الواضح أنه سيتعين علينا القيام بما يتعين علينا القيام به لحماية تلك الشحنات".  

ويقول مسؤولون أمريكيون إن الحوثيين بدأوا شن هذه الهجمات في نوفمبر احتجاجا على الحرب في غزة، لكن العديد من السفن التجارية التي استهدفوها ليس لها أي صلة بإسرائيل. 

وتؤدي هذه الهجمات، إلى جانب الهجمات الأخرى التي تشنها الجماعات المدعومة من إيران على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، إلى تفاقم التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.

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