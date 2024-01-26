الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الأمريكية: هجمات الحوثى فى البحر الأحمر تضر الشعب الفلسطينى لا تخدمه

هجمات الحوثي
هجمات الحوثي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن واشنطن تحاول ألا يكون الخيار العسكري بالتعامل مع الحوثي هو الأول، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية.

وتابعت الخارجية الأمريكية، أن هجمات الحوثي في البحر الأحمر تضر الشعب الفلسطيني لا تخدمه.

خطة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة

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حقوقيون يطالبون بريطانيا بتصنيف الحوثي "جماعة إرهابية"

وفي سياق متصل، أفادت بلومبرج نيوز يوم الخميس نقلًا عن أشخاص مطلعين على الخطة أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستفرضان عقوبات جديدة على قادة جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، والتي ستشمل ما لا يقل عن أربعة شخصيات بارزة ستخضع لتجميد الأصول وحظر السفر. 

وستتم أيضًا فرض عقوبات على كبار الوزراء في إدارة الحوثيين في اليمن، ومن المتوقع الإعلان عنها في وقت مبكر من يوم الخميس.
قال زعيم الحوثيين اليمنيين عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، في كلمة متلفزة، إن استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل سيستمر حتى وصول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في غزة.

 وأضاف زعيم الجماعة أن نتائج التصعيد الأمريكي والبريطاني الأخير ستكون لها نتائج عكسية ولن تؤثر على "إرادتنا وتصميمنا".
كما جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس دعواته لإسرائيل لحماية المدنيين بعد الغارة القاتلة على ملجأ للأمم المتحدة في غزة والتي أثارت إدانة أمريكية نادرة.

 وقال بلينكن: "لقد أكدنا ذلك مع حكومة إسرائيل وأفهم أنهم يبحثون، حسب الضرورة والمناسب، في هذا الحادث"، دون أن يذكر مستوى المناقشات التي جرت.
وقد نفدت المواد الغذائية وأدوية التخدير والمسكنات في مستشفى ناصر في خان يونس، وقالت وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة إن "الوضع الصحي والإنساني في المستشفى كارثي للغاية بسبب حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي"، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية.

وكانت قد تعهدت جماعة الحوثي اليمنية في وقت سابق من اليوم، أن هجمات البحر الأحمر ستتوقف مع انتهاء الحرب في غزة، حسب شبكة سي إن إن الأمريكية .

الحوثي الخارجية الامريكية بحث عقوبات واشنطن الهجمات

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