الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الشرطة الإيطالية تأمر بتأجيل سلسلة من المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين

العدل الدولية
العدل الدولية

أمرت الشرطة الإيطالية، اليوم الجمعة، بتأجيل سلسلة من المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في روما وميلانو لتجنب التعارض مع اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة.

وقالت محافظة روما إن المسيرة عبر العاصمة يجب أن تتم في تاريخ آخر، اعتبارًا من 28 يناير.

وقال مكتب قائد الشرطة إنه يجب تأجيل المسيرة إلى موعد آخر. وتم اتخاذ قرار مماثل في مدينة ميلانو الشمالية.

خيبة أمل الفلسطينيين 

 

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"القومي لحقوق الإنسان" يشيد بقرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة


وفي حين أعرب الفلسطينيون عن خيبة أملهم، لأن اللجنة المؤلفة من 17 قاضيًا لم تصدر أمرًا ملزمًا بوقف الأعمال العدائية في الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر، فإن الحكم لا يزال يحمل تداعيات قانونية كبيرة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الضغوط السياسية الدولية على إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني المقيم في الضفة الغربية، رياض المالكي، في بيان بالفيديو، إن قرار محكمة العدل الدولية كان تذكيرًا مهمًا بأنه لا توجد دولة فوق القانون، مضيفًا أن الحكم يجب أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ لإسرائيل والجهات الفاعلة التي مكّنتها من الإفلات من العقاب.

ووصف دانييل ماتشوفر، أحد مؤسسي منظمة "محامون من أجل حقوق الإنسان الفلسطينية"، الحكم بأنه "ضخم وتاريخي". 

وقال: لقد سقط القضاة عند العقبة الأخيرة عندما لم يأمروا بوقف إطلاق النار، لأن وقف المزيد من الخسائر في الأرواح كان الهدف المشترك لطلب جنوب إفريقيا.

ووفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها، فقد كان بإمكان المحكمة أن تأمر إسرائيل باستخدام أساليب الشرطة للحماية من الهجوم. 

ومع ذلك، فقد صدر الآن حكم دولي رسمي يفيد بوجود خطر معقول بوقوع إبادة جماعية في غزة، وعلى الدول التزام قانوني الآن بالتحرك لمنع ذلك. 

وأضافت الصحيفة أنه يمكن أن تشمل هذه الإجراءات أشياء مثل وقف مبيعات الأسلحة.

إيطاليا روما غزة انطلاق مظاهرات إيادة جماعية للمسلمين الفلسطينيين

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