الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جنوب إفريقيا: قرار محكمة العدل الدولية انتصار للقانون الدولى

العدل الدولية
العدل الدولية

قال رونالد لامولا، وزير العدل في جنوب إفريقيا، اليوم، إن نيلسون مانديلا "سيبتسم في قبره"، أمام حكم محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية التي شهدتها بريتوريا ضد إسرائيل.

وأضاف رونالد لامولا متحدثًا لرويترز على هامش تجمع لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم خارج جوهانسبرج: إنه انتصار للقانون الدولي أنه لا يمكن أن تكون هناك استثناءات في أي جزء من العالم ولا يمكن إعفاء إسرائيل من الامتثال لالتزاماتها الدولية.
وكان المؤتمر الوطني الإفريقي يعتبر منظمة التحرير الفلسطينية حليفًا وثيقًا ساعدها بنشاط في عملها لتحرير نفسها من إهانة وقمع الفصل العنصري.

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رئيس جنوب إفريقيا: جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين واضحة للجميع

 

"الخارجية الفلسطينية": حكم العدل الدولية يؤكد أنه لا دولة فوق القانون

 قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن حكم محكمة العدل الدولية هو "تذكير مهم بأنه لا توجد دولة فوق القانون".

ورحَّبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية يوم الجمعة ووصفتها بأنها "تذكير مهم بأنه لا توجد دولة فوق القانون".

وقال رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، في كلمة متلفزة يوم الجمعة: "إن قضاة محكمة العدل الدولية قيّموا الحقائق والقانون، وحكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي".

وأضاف المالكي، أن فلسطين دعت جميع الدول إلى ضمان تنفيذ الإجراءات التي أمرت بها المحكمة "بما في ذلك من قِبل إسرائيل، القوة المحتلة".

 وفي نفس السياق، قالت ستيفانيا أسكاري، النائبة في البرلمان الإيطالي، إنه لا بد من تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتجنب قصف المدنيين.

وأشارت "أسكاري"، خلال مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية"، إلى أنه على المنظمات الدولية والأممية، التدخل من أجل إحلال السلام، ولا بد من الاعتراف بدولة فلسطين.

ونوهت النائبة بالبرلمان الإيطالي، بأن قرار محكمة العدل الدولية، خطوة أولى على الطريق الصحيح، مشيرة إلى أن على إسرائيل أن تلتزم بالقوانين الدولية، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وطالبت "أسكاري"، بضرورة إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية الغذائية لقطاع غزة، والعمل على إنقاذ النازحين الذين يعيشون أصعب الأيام في حياتهم.

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