الخارجية الألمانية: إسرائيل ملتزمة بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن إسرائيل عليها الالتزام بحكم "العدل الدولية"، لكن حماس تحتاج أيضًا إلى إطلاق سراح الرهائن المتبقين لديها.

وأضافت: "محكمة العدل الدولية لم تبت في القضية الرئيسية، لكنها أمرت باتخاذ تدابير مؤقتة في إجراءات الحماية القانونية المؤقتة".

وأكملت: "في الوقت نفسه، أوضحت المحكمة أن تصرفات إسرائيل في غزة تأتي في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، وذكّرت أن حماس ملتزمة أيضًا بالقانون الإنساني الدولي وعليها في النهاية إطلاق سراح الرهائن".

وتابعت: سوف ندعم ذلك بكل ما أوتينا من قوة، وكذلك الإجراء الذي أمرت به إسرائيل للسماح بشكل عاجل بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ادعاءات حماس فى مستشفيات غزة

وزعمت ميراف إيلون شاهار، سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة، الخميس، أن حماس تتمركز في مستشفيات غزة وتستخدم دروعًا بشرية في الأراضي الفلسطينية.

وتابعت ادعاءاتها خلال اجتماع لمجلس إدارة وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة: "في كل مستشفى قام الجيش الإسرائيلي بتفتيشه في غزة، وجد أدلة على الاستخدام العسكري لحماس".