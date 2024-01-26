الجارديان: قضاة “العدل الدولية” مقتنعون بخطورة الجرائم الإسرائيلية على الحياة في غزة

سلط تقرير لصحيفة “الجارديان”، الضوء على قرار محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الإبادة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، والضمانات التي وضعتها المحكمة في قراراتها، لعدم تكرار جرائم الإبادة الجماعية في غزة، في حين لم تشمل الموافقة على طلب جنوب أفريقيا بوقف إطلاق النار الفوري.

ضمان قواتها بارتكاب اعمال ابادة جماعية

وفي حكم مؤقت صدر يوم الجمعة، قال رئيس المحكمة جوان دونوغو، إن إسرائيل يجب أن “تتخذ جميع التدابير في حدود سلطتها” لمنع الأفعال التي تقع ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية ويجب أن تضمن “بأثر فوري” ذلك، وألا ترتكب قواتها أياً من الأفعال التي تشملها الاتفاقية.

وتابع التقرير: “لم تصل المحكمة إلى حد الموافقة على طلب جنوب أفريقيا بإصدار أمر وقف فوري لإطلاق النار في الحرب التي دمرت جزءًا كبيرًا من قطاع غزة وقتلت أكثر من 25 ألف فلسطيني، وفقًا للسلطات الصحية”.

قرارات “العدل الدولية” مؤشر على خطورة الأوضاع في غزة

وأضاف: “الحكم ليس الكلمة الأخيرة من المحكمة بشأن ما إذا كانت تصرفات إسرائيل ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، لكنه مؤشر قوي على أن القضاة يعتقدون أن هناك خطرا حقيقيا على حياة الفلسطينيين بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية”.

وبقبول طلب جنوب أفريقيا باتخاذ تدابير خاصة، لم يكن على المحكمة أن تتوصل إلى ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت جريمة إبادة جماعية، وهو الأمر الذي سيتم تحديده في وقت لاحق، بل فقط أن أفعالها يمكن أن تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية وكان من الضروري اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة.