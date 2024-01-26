الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن تعلن وقف تمويل "الأونروا" بعد مزاعم تورط موظفيها بالحرب فى غزة

الاونروا
الاونروا

أوقفت الولايات المتحدة مؤقتًا تمويل وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بعد مزاعم بأن العديد من موظفيها متورطون في هجمات حماس في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل.

 وفي وقت سابق، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن السلطات الإسرائيلية زودت الوكالة بمعلومات حول التورط المزعوم لموظفيها في هجمات 7 أكتوبر.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، والذي قال فيه "لقد قامت وزارة الخارجية بإيقاف التمويل الإضافي للأونروا بشكل مؤقت، بينما نقوم بمراجعة هذه الادعاءات والخطوات التي تتخذها الأمم المتحدة لمعالجتها".

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه 

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وفي الوقت نفسه، قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه "يشعر بقلق بالغ" إزاء هذه المزاعم، وقال إنه يكرر "الإدانة القوية" لهجمات حماس ضد إسرائيل.

 بوريل: نحن على اتصال مع الأونروا ونتوقع منها أن توفر الشفافية الكاملة بشأن هذه الادعاءات

وأضاف نحن على اتصال مع الأونروا، ونتوقع منها أن توفر الشفافية الكاملة بشأن هذه الادعاءات وأن تتخذ إجراءات فورية ضد الموظفين المعنيين. وستقوم اللجنة بتقييم الخطوات الإضافية، واستخلاص الدروس بناء على نتيجة التحقيق الكامل والشامل.
 سنقوم بتسليم المهمة إلى الولايات المتحدة قريبًا لمواصلة تغطيتنا لأزمة الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، أمرت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في غزة. 

وفي حكم كاسح، صوتت أغلبية كبيرة من أعضاء هيئة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيًا في لاهاي لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا باستثناء الأمر الملحوظ بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة. وكانت جنوب إفريقيا طلبت من المحكمة وقفًا فوريًا لإطلاق النار.

الأونروا قضاة الخارجة الفلسطينة محكمة العدوان الاسرائيلي على فزة

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