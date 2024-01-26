الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية الإيراني: السلطات الإسرائيلية "المزيفة" يجب أن تقدم إلى العدالة

اللهيان
اللهيان

دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، السلطات الإسرائيلية إلى المثول أمام العدالة بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، حسبما ذكرت رويترز.

وقال "عبد اللهيان" في تصريحات عبر موقع إكس، “ يجب تقديم سلطات النظام الإسرائيلي المزيف إلى العدالة فورًا لارتكابها إبادة جماعية وجرائم حرب غير مسبوقة ضد الفلسطينيين”.

"العفو الدولية": القرار مهم للغاية

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محكمة العدل الدولية: مستقبل مئات آلاف الأطفال فى غزة على المحك

ووصفت كارلا ماكلارين، رئيسة الشؤون الحكومية بمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، الحكم المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم في قضية الإبادة الجماعية في جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بأنه "مهم للغاية".

وأضافت: "بعد انتقاد هذه القضية لأسابيع، تحتاج المملكة المتحدة الآن إلى البدء في التعامل مع القضية الخطيرة للغاية المتمثلة في الإبادة الجماعية المحتملة ضد الشعب الفلسطيني على محمل الجد".

وفي حديثه نيابة عن المنظمة الدولية غير الحكومية التي تركز على حقوق الإنسان، قال "ماكلارين" إن المملكة المتحدة لديها "التزام" بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية "باتخاذ إجراءات ذات معنى لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية". وأضافت: "يجب أن يصبح هذا الآن حقيقة واقعة".

ودعا ماكلارين المملكة المتحدة إلى تعليق عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، كما دعا إسرائيل إلى إنهاء حصارها المستمر منذ 17 عامًا على غزة، فضلاً عن تقديم الدعم الكامل لقضية محكمة العدل الدولية.

 نتنياهو: إسرائيل ملتزمة بمواصلة الدفاع عن نفسها

 وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد علق على قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، مؤكدا أن إسرائيل ملتزمة بمواصلة الدفاع عن نفسها.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل مثل أي دولة أخرى، لديها حق أصيل في الدفاع عن نفسها، وتابع إن المحاولة الدنيئة لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي هي تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية، وقد تم رفضها بحق".

وأكد رئيس وزراء الاحتلال أن تهمة الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل ليست كاذبة فحسب، بل إنها شنيعة، ويجب على الأشخاص المحترمين في كل مكان أن يرفضوها.

وأضاف نتنياهو، أن إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها ضد حماس، وهي منظمة إرهابية تمارس الإبادة الجماعية.

وتابع رئيس وزراء الاحتلال "سوف نستمر في تسهيل المساعدات الإنسانية، وبذل قصارى جهدنا لإبعاد المدنيين عن الأذى، حتى عندما تستخدم حماس المدنيين كدروع بشري.

إيران وزير محكمة العدل إسرائيل

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