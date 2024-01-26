نتنياهو معلقًا على قرار "العدل الدولية": سنستمر فى الدفاع عن نفسنا

علّق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، مؤكدا أن إسرائيل ملتزمة بمواصلة الدفاع عن نفسها.



وقال نتنياهو: "إن التزام إسرائيل بالقانون الدولي لا يتزعزع، وبنفس القدر من الالتزام المقدس سنواصل الدفاع عن بلدنا والدفاع عن شعبنا".



حرمان إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية

وأكد نتنياهو أن إسرائيل مثل أي دولة أخرى، لديها حق أصيل في الدفاع عن نفسها، متابعا: إن المحاولة الدنيئة لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي هي تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية، وقد تم رفضها بحق".

وأكد رئيس وزراء الاحتلال أن تهمة الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل ليست كاذبة فحسب، بل إنها شنيعة، ويجب على الأشخاص المحترمين في كل مكان أن يرفضوها.

إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها ضد حماس

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها ضد حماس، وهي منظمة إرهابية تمارس الإبادة الجماعية.

وتابع رئيس وزراء الاحتلال: "سوف نستمر في تسهيل المساعدات الإنسانية، وبذل قصارى جهدنا لإبعاد المدنيين عن الأذى، حتى عندما تستخدم حماس المدنيين كدروع بشرية".

محكمة العدل الدولية تطالب إسرائيل بالالتزام باتفاقية منع "الإبادة الجماعية"

وسبق وطالبت محكمة العدل الدولية، مساء اليوم الجمعة، إسرائيل بالالتزام باتفاقية منع "الإبادة الجماعية" واتخاذ التدابير بمنع كل ما يتعلق بالمادة الثانية، وهي قتل أفراد المجموعة والاعتداء على السلامة الجسدية لها والتدمير الجسدي الجزئي أو الكامل للمجموعة.

وأشارت محكمة العدل الدولية، في جلستها المنعقدة حاليًا، إلى أن 16 قاضيًا مقابل صوت واحد أيدوا إلزام إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع التحريض على الإبادة الجماعية.

ودعت المحكمة حركة "حماس" إلى الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين فورًا، كما شددت على أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يمكن أن يتدهور بالفعل قبل وصولنا إلى الحكم النهائي.

وقالت القاضية جوان إي دونوغو، رئيسة محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إن المحكمة لن تتخذ الآن قرارًا حول وقوع الإبادة الجماعية من عدمها، وإنما ستتخذ قرارًا حول إمكانية حدوث الإبادة.

وأضافت القاضية أن العملية العسكرية في غزة أفضت إلى قتل عدد كبير من السكان وتهجيرهم قسريًا، وأشارت إلى تقرير منظمة الصحة العالمية في 21 ديسمبر الماضي، بأن 93% من سكان غزة يواجهون مستوى غير مسبوق من المجاعة وسوء التغذية.