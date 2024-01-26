عريضة إقالة إسرائيلية تُطالب بإسقاط الحكومة.. وخبراء: نهاية "نتنياهو" باتت قريبة

علق عدد من الخبراء والمحللين الفلسطينيين على توقيع عشرات الشخصيات الإسرائيلية، بينهم رؤساء أركان سابقون وقادة شغلوا مناصب في الموساد والشاباك وحاصلون على جوائز نوبل، على عريضة تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ العلوم السياسية والنظم القانونية، قال لـ"الدستور": بات هناك إجماع كبير في جميع المستويات السياسية والأمنية داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، على ضرورة تنحي رئيس وزراء بنيامين نتنياهو عن رأس الحكومة.

وأوضح “أبولحية” أن استطلاعات الرأي في الشارع الإسرائيلي دعمت هذا التوجه، فالجميع يرى أن “نتنياهو” يتحمل مسئولية الفشل الكبير الذي لحق بدولة الاحتلال في 7 أكتوبر، وذلك بسبب طريقته الخاطئة في التعامل مع الملف الفلسطيني.

وتابع: "أعتقد أن أيام نتنياهو السياسية باتت معدودة والأيام القليلة المقبلة ستشهد إنزال الستار على هذه النهاية التي سوف تودي به إلى السجن؛ بسبب هذا الفشل وأيضًا بسبب قضايا الفساد المتهم بها نتنياهو".

وأشار الخبير الفلسطيني، إلى أن ارتفاع عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال يؤكد أن هناك مقاومة شرسة من قبل المقاومة الفلسطينية التي استعدت بشكل جيد لهذه المرحلة، وأيضا يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك فشل جيش الاحتلال.

تمارا حداد: الشارع الإسرائيلي ينتفض مطالبًا بتنحي “نتنياهو”

من جانبها، قالت الدكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية الفلسطينية، إن توقيع عريضة إقالة رئيس وزراء الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو، تعتبر سابقة لم تحدث مسبقا وهذا الأمر له دلالات عميقة أهمها فشل نتنياهو في إدارة الحرب في قطاع غزة نظرا لفشله حتى اللحظة في تحقيق الأهداف الأمنية والعسكرية والسياسية الإسرائيلية المتمثلة بإنهاء المقاومة الفلسطينية في القطاع، وأيضا فشله من خلال خيار القوة العسكرية في إخراج المحتجزين الإسرائيليين.

وأوضحت حداد في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن هذا الفشل أدى إلى فقدان ثقة جزء من الشارع الإسرائيلي وبالتحديد القيادة السابقة في إدارة نتنياهو للحرب، وأصبح هناك فقدان سياسة الردع للجيش الإسرائيلي هذا الأمر جعلت القيادة توقع على عريضة من أجل إقالة نتنياهو من منصبه والمطالبة في ترسيخ انتخابات مبكرة.

وأضافت أن الخسائر البشرية والاقتصادية والاجتماعية في إسرائيل جعلت الشارع الإسرائيلي يطالب بتنحي نتنياهو.

واختتمت: “إذا تحدثنا بواقعية فإن 80% من الشارع الإسرائيلي، مع استمرار إطلاق النار في قطاع غزة، كما أن توقيع العريضة لن يؤثر على ”نتيناهو" طالما أن حكومته اليمنية متماسكة".