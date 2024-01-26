الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استطلاع جديد للرأي: الليكود يفقد نصف قوته وتراجع نتنياهو أمام غانتس

نتنياهو
نتنياهو

كشف استطلاع جديد للرأي لصحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الجمعة، عن تضاعف شعبية المعسكر الرسمي في إسرائيل بقيادة وزير جيش الاحتلال بيني غانتس أكثر من 3 مرات.

وأشار استطلاع الرأي إلى أن حزب الليكود الحاكم يفقد نصف قوته الانتخابية.

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غانتس: نشهد تسريبات مغرضة بشأن صفقة تبادل المحتجزين والأسرى

وأضاف الاستطلاع أن 57% من الإسرائيليين يؤيدون تصعيد عائلات الأسرى حراكهم الشعبي ضد الحكومة.

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نتنياهو: لا بد من تعميق جذورنا بقطاع غزة.. ولا بديل عن تحقيق النصر

وأوضح الاستطلاع أن 52% من الإسرائيليين يؤيدون تولي غانتس رئاسة الحكومة مقابل 32% يؤيدون رئيس وزراء حكومة الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو.

قادة بالموساد ورؤساء أركان سابقين يوقعون علي عريضة إقالة نتنياهو

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، صباح اليوم الجمعة، أن عشرات الشخصيات الإسرائيلية بينهم رؤساء أركان سابقين وقادة شغلوا مناصب في الموساد والشاباك وحاصلين على جوائز نوبل وقعوا على عريضة تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقال اللواء احتياط في جيش الاحتلال، نمرود شيفر "نتنياهو يؤجل صفقة الأسرى لأنه لا يريد أن تنتهي الحرب، وهذا يعني أنه مستعد للاحتفاظ بالسلطة على حساب إطلاق سراح الأسرى في أنفاق حماس وعلى حساب حياة جنود الجيش هذه هي الحقيقة، وإن كانت مؤلمة كثيرا".

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ12 بعد المائة من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط أوضاع قاسية يعيشها النازحون في مخيمات اللجوء بغزة في ظل الأجواء الباردة والممطرة والحصار والنزوح الإجباري لأكثر من 90% من السكان.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء وسط وشمال وجنوب القطاع، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين.

استطلاع إسرائيل وزير دفاع الاحتلال بينى غانتس حزب الليكود نتنياهو

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