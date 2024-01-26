قالت القاضية جوان إي دونوغو رئيسة محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إن المحكمة لن تتخذ الآن قرارا حول وقوع الإبادة الجماعية من عدمها وإنما ستتخذ قرارا حول إمكانية حدوث الإبادة.

وأضافت القاضية أن العملية العسكرية في غزة أفضت إلى قتل عدد كبير من السكان وتهجيرهم قسريا.

وأشارت إلى تقرير منظمة الصحة العالمية في 21 ديسمبر الماضي، بأن 93% من سكان غزة يواجهون مستوى غير مسبوق من المجاعة وسوء التغذية.

العدل الدولية: الشعب الفلسطيني مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية

وأكدت العدل الدولية أن الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وقالت رئيسة العدل الدولية "أخذنا بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين"، مشيرة إلي تصريحات الوزير الإسرائيلي غالانت الذى أعلن فرض حصارا كاملا على غزة ومنع الكهرباء والماء والوقود والغذاء ثم تحدث عن رفع كل القيود في القتال ووصف غزة بأنها "حيوانات بشرية".

وبدأت جلسة محكمة العدل الدولية، مساء اليوم الجمعة، للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وقالت محكمة العدل الدولية: "نؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل".

أضافت أن التقارير الدولية تؤكد أن غزة تحولت إلى مكان لليأس والموت.

وشددت محكمة العدل الدولية على أنه لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها.

كما أكدت العدل الدولية اختصاصها القضائي في نظر دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وأعلنت المحكمة عن رفض طلب إسرائيل سحب دعوى جنوب إفريقيا ضدها، متابعة: "لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل".

وأعربت الخارجية الفلسطينية عن تقدير دولة فلسطين لمسارعة محكمة العدل الدولية في إصدار قرارها بخصوص الإجراءات الاحترازية خلال أسبوعين من تقدم جنوب إفريقيا بالطلب، إذ يعد ذلك مؤشرا واضحا على إدراك المحكمة الطبيعة القاهرة التي تحكم الوضع على أرض الواقع، مضيفة أن دولة فلسطين تغتنم الفرصة لتذكر المحكمة بأن الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم يترقبون قرارها.