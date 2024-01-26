الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العدل الدولية: يساورنا القلق إزاء استمرار الخسائر فى الأرواح بقطاع غزة

العدل الدولية
العدل الدولية

بدأ قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي، في هذه الأثناء، يدخلون لإصدار الحكم فيما يتعلق بفرض تدابير مؤقتة في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وبدأت جلسة محكمة العدل الدولية للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

وقالت محكمة العدل الدولية إنه يساورها قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة.

txt

الأمم المتحدة: الهجمات القاتلة على غزة والطقس البارد يجعلها "غير صالحة للسكن"

وسبق وأعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، في بيان لها، عن أنها ستباشر اليوم بإصدار قرارها بشأن إمكانية فرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل عقب اتهامات من جنوب إفريقيا بأن الحرب الصهيونية على قطاع غزة ترقى إلى إبادة جماعية.

وأضافت المحكمة، التابعة للأمم المتحدة، أنها ستعقد جلسة عامة بقصر السلام في لاهاي، وسيعلن خلالها رئيس المحكمة، القاضي جوان دونوغو، أمر اللجنة المؤلفة من 17 قاضيًا.

وفد فلسطين يصل لاهاى لحضور جلسة محكمة العدل الدولية

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن وفد دولة فلسطين سيصل إلى لاهاي، اليوم الجمعة، لحضور الجلسة التي ستعقدها محكمة العدل الدولية للنطق بحكمها بخصوص الطلب المقدم من جمهورية جنوب إفريقيا للمحكمة لفرض إجراءات احترازية ضمن إجراءاتها لمقاضاة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لانتهاكها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

txt

أيمن الرقب: نتوقع تدابير عاجلة من "العدل الدولية" لوقف إطلاق النار في غزة

وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن وفدي دولة فلسطين وجنوب إفريقيا سيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا فور الانتهاء من إجراءات قراءة القرار، وفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية.

وأعربت الخارجية الفلسطينية عن تقدير دولة فلسطين لمسارعة محكمة العدل الدولية في إصدار قرارها بخصوص الإجراءات الاحترازية خلال أسبوعين من تقدم جنوب إفريقيا بالطلب، إذ يعد ذلك مؤشرا واضحا على إدراك المحكمة الطبيعة القاهرة التي تحكم الوضع على أرض الواقع، مضيفة أن دولة فلسطين تغتنم الفرصة لتذكر المحكمة بأن الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم يترقبون قرارها.

محكمة العدل قضاة محكمة العدل لاهاي الإبادة الجماعية دولة الاحتلال

الأكثر قراءة

عاجل.. نكشف شرط الأهلى للتعاقد مع محمد أبوجبل لخلافة الشناوى

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

عاجل.. محكمة العدل الدولية ترفض طلب إسرائيل بإلغاء قضية الإبادة الجماعية

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل.. "لا سامية".. أول تعليق من إسرائيل على قرار محكمة العدل الدولية التاريخى

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

ندوة لمناقشة أعمال محمد الباز فى معرض القاهرة للكتاب

صلاة الجمعة من معرض القاهرة الدولى للكتاب (صور)

العظمة تمد لسابع جد.. «أحفاد الفراعنة» يقدمون للعالم ورق البردى من الشرقية

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة