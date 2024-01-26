الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: كنا نود صدور قرار بوقف إطلاق النار بغزة

العدل الدولية
العدل الدولية

أشادت جنوب إفريقيا، اليوم الجمعة، بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية والقاضي بأن على إسرائيل اتخاذ تدابير لمنع وقوع أي أعمال إبادة جماعية في غزة.

من جانبها، قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، اليوم الجمعة، فعلنا ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، مضيفة أنه لا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار.

وتابعت باندور "كنا نود من المحكمة أن تصدر قرارًا بوقف إطلاق النار في غزة، مشددة على أنه لا يمكن أن تنجح أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار".

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"العدل الدولية": نقر بحق الفلسطينيين بغزة فى الحماية من أعمال الإبادة الجماعية

وقالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا "علينا أن ندعو إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي".

"لا سامية".. أول تعليق من إسرائيل على قرار محكمة العدل الدولية التاريخى

فيما وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مساء اليوم الجمعة، محكمة العدل الدولية بـ"اللاسامية".

وقال بن غفير: "المحكمة لا تنشد العدالة بل ملاحقة الشعب اليهودي".

وخلال جلستها مساء اليوم، دعت العدل الدولية حركة حماس إلى الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين فورًا.

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رئيس جنوب إفريقيا يحتفل بعد قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

وشددت "العدل الدولية" على أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يمكن أن يتدهور بالفعل قبل الوصول إلى الحكم النهائي، وأشارت إلى أن 16 قاضيًا مقابل صوت واحد أيدوا إلزام إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع التحريض على الإبادة الجماعية.

وأضافت أن 15 قاضيًا مقابل اثنين أيدوا إلزام إسرائيل بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية.

محكمة العدل الدولية: وضع الأطفال في قطاع غزة "يدمي القلوب"

وسبق وقالت محكمة العدل الدولية إن وضع الأطفال في قطاع غزة "يدمي القلوب"، مضيفة أن سكان القطاع يعيشون في خطر نتائجه قد تدوم طويلًا.

وتابعت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم، بشأن دعوى اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة: "أخذنا بالاعتبار بيان وكالة الأونروا عن تردي الأوضاع الإنسانية وإحباط السكان في قطاع غزة".

وأضافت أن المؤسسات الدولية أقرت أن المنظومة الصحية في غزة تنهار ولا مكان آمنًا في القطاع مع استمرار القصف الإسرائيلي، والمساعدات الإنسانية الضرورية لا تصل، ويوجد خطر انتشار الأوبئة واحتمال نزوح إلى دول مجاورة، والوضع يتدهور بسرعة نحو احتمال حصول كارثة ويجب تجنب هذه النتيجة.

جنوب أفريقيا قطاع غزة الفلسطينيين وقف إطلاق النار العدل الدولية

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