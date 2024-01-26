"العدل الدولية": نقر بحق الفلسطينيين بغزة فى الحماية من أعمال الإبادة الجماعية

قالت رئيسة محكمة العدل الدولية، جون إي دونوجيو، إن الأزمة في قطاع غزة أن الأعمال الإسرائيلية الوحشية في قطاع غزة تفضي لتأييد الحقوق التي تقدمت بها جنوب إفريقيا بما في ذلك حق الفلسطينيين في الحماية من الإبادة الجماعية.

ضرورة مطالبة إسرائيل بالوفاء بالمادة الثالثة وفقًا للمحكمة

كما شددت جون إي دونوجيو، خلال جلسة محكمة العدل الدولية بشأن التدابير الطارئة ضد إسرائيل، على ضرورة مطالبة إسرائيل بالوفاء بالمادة الثالثة وفقًا للمحكمة.

وتابعت: "من حق الشعب الفلسطيني التمتع بالحماية من الإبادة الجماعية، وكذلك مطالبة إسرائيل بالوفاء باتفاقية منع الإبادة الجماعية".