بعد تأخير دام يومًا.. وزيرة خارجية ألمانيا تزور شرق إفريقيا

تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الخميس، جولتها في شرق إفريقيا بعد تأخير دام يومًا.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية اضطرت للتوقف الليلة الماضية في جدة بالمملكة العربية السعودية، خلال رحلتها المقررة إلى جيبوتي، وذلك بسبب عدم الحصول على إذن بالتحليق فوق إريتريا.

إلغاء زيارتها إلى جيبوتي

وألغت بيربوك زيارتها إلى جيبوتي التي كان مخططًا لها صباح اليوم الخميس، حيث كانت ترغب الوزيرة الألمانية في تفقد الميناء هناك في الأساس قبل مواصلة زيارتها إلى كينيا.

وتعتزم وزيرة خارجية ألمانيا زيارة جنوب السودان غدًا الجمعة، في ختام جولتها في شرق إفريقيا.

أما عن جدول الزيارة اليوم الخميس في كينيا، فمن المقرر أن تلتقي بيربوك بالرئيس ويليام ساموي روتو، وتعتزم أيضًا زيارة مركز تدريب بالعاصمة نيروبي.

وخلال رحلة تستغرق عدة أيام، ستزور بيربوك جنوب السودان وكينيا وجيبوتي، حيث ستناقش أيضًا سبل حماية سفن الشحن في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين في اليمن.

وقالت بيربوك إن الصور الآتية من دارفور أعادت ذكريات قاتمة عن "الإبادة الجماعية" التي وقعت قبل 20 عامًا.



وأضافت في بيان قبل رحلتها "بالتعاون مع شركائي في جيبوتي وكينيا وجنوب السودان، سأستكشف إمكانيات جلب الجنرالين البرهان وحميدتي إلى طاولة المفاوضات حتى لا يجرا السودانيين عميقًا في الهاوية ويمعنا في زعزعة استقرار المنطقة".