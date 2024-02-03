الحكومة العراقية: الهجوم الأمريكى خرق لسيادتنا.. ونرفض تحويل أرضنا لساحة لتصفية الحسابات

نفت الحكومة العراقية، اليوم السبت، وجود أي تنسيق مسبق بشأن الهجمات الأمريكية التي نفذتها الولايات المتحدة واستهدفت العراق، واصفة إياها بخرق للسيادة وعدوان مرفوض.

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في بيان اليوم، إن الإدارة الأمريكية أقدمت على ارتكاب عدوان جديد على سيادة العراق، فقد ضربت مواقع القوات الأمنية، في منطقتي عكاشات والقائم والأماكن المدنية المجاورة، وذلك وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأكد العوادي أن هذا العدوان السافر أدى إلى ارتقاء 16 شهيدًا، بينهم مدنيون، إضافة إلى 25 جريحًا، كما أوقع خسائر وأضرارًا بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي عمد بعد ذلك إلى التدليس وتزييف الحقائق، عبر الإعلان عن تنسيق مُسبق لارتكاب هذا العدوان، وهو ادعاء كاذب يستهدف تضليل الرأي العام الدولي، والتنصل عن المسئولية القانونية لهذه الجريمة المرفوضة وفقًا لجميع السنن والشرائع الدولية.

وحذر المتحدث باسم الحكومة العراقية من أن هذه الضربة العدوانية، ستضع الأمن في العراق والمنطقة على حافة الهاوية، كما أنها تتعارض وجهود ترسيخ الاستقرار المطلوب، مجددا رفض بغداد أن تكون أراضيها ساحة لتصفية الحسابات.

العراق: التحالف الدولى صار مصدر تهديد لنا

وأضاف: “على جميع الأطراف أن تدرك ذلك، فأرض بلدنا وسيادته ليس المكان المناسب لإرسال الرسائل واستعراض القوة بين المتخاصمين”.

وأكد العوادي أن وجود التحالف الدولي الذي خرج عن المهام الموكلة إليه والتفويض الممنوح له، صار سببًا لتهديد الأمن والاستقرار في العراق ومبررا لإقحام العراق في الصراعات الإقليمية والدولية.

وشدد المتحدث باسم الحكومة العراقية على أن الحكومة العراقية ستبذل كل الجهد الذي تقتضيه المسئولية الأخلاقية والوطنية والدستورية، لحماية أرض العراق ومدنه وأرواح أبنائه في القوات المسلحة بكل صنوفها.

وأعلنت الولايات المتحدة شن ضربات الجمعة على سوريا والعراق بزعم ضرب أهداف وجماعات تابعة لإيران استهدفت قواتها على الحدود السورية الأردنية.