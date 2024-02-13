ألمانيا تطالب إسرائيل بحماية المدنيين الفلسطينيين في رفح

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إسرائيل بشكل عاجل بالعمل على توفير أفضل حماية ممكنة للسكان المدنيين في رفح خلال الهجوم البري الذي أعلنت إسرائيل اعتزامها القيام به على حركة حماس في المدينة الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر.

وخلال لقاء مع وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي، قالت بيربوك في برلين اليوم الثلاثاء إن المدنيين البالغ عددهم أكثر من مليون شخص في رفح والمنطقة المحيطة بها "لا يمكن أن يختفوا في الهواء. بل إن هناك حاجة إلى ممرات آمنة حتى يمكن للناس أن يصلوا إلى مكان آمن".

وأوضحت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أنها ستوضح هذا الأمر خلال المحادثات التي ستجريها خلال زيارتها لإسرائيل التي ستبدأها غدا الأربعاء وتستغرق يومين.

وطالبت بيربوك أيضا بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعربت بيربوك عن شعورها بالقلق حيال الهجوم البري الواسع النطاق الذي أعلنت إسرائيل اعتزامها شنه في مدينة رفح، وأكدت أن "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب الوحشي لحركة حماس بموجب القانون الدولي شأنها في ذلك شأن أي دولة أخرى في العالم. وإسرائيل ملزمة مثلها مثل أي دولة أخرى في العالم بأن تراعي في ذلك القانون الدولي الإنساني".

وردا على سؤال حول تقرير يفيد بأن إسرائيل ستقترح إنشاء مخيمات للأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم من رفح، قالت الوزيرة الألمانية إن الناس ذهبوا إلى جنوب قطاع غزة حيث توجد هناك مخيمات بالفعل، وأضافت: "لقد رأينا أن مئات الآلاف من الأشخاص فقدوا منازلهم في الأشهر القليلة الماضية. وبالطبع يجب أن يحصل الناس على مأوى". وأكدت بيربوك على المسئولية المشتركة حيال توفير أماكن أو ممرات حماية "لا تكون آمنة من الناحية النظرية وحسب، بل يجب أن تكون كذلك في الواقع".

وبدوره، طالب المالكي إسرائيل بأن تتخلى عن شن الهجوم وقال إن النقطة المهمة هو ألا يتم تدمير المدينة، وأردف أنه في حال أصرت إسرائيل على شن الهجوم فإن من المهم حماية الناس الموجودين في رفح، مشيرا إلى أن أغلب الناس في رفح فروا إليها من مناطق أخرى في قطاع غزة ليلتمسوا الحماية هناك، وطالب بضمانات لحماية المدنيين في رفح.

وحذر من أن قطاع غزة تحول إلى منطقة تفشي أوبئة وطالب بضرورة إعلان القطاع منطقة كوارث من أجل تمكين تدخل دولي فوري.