السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. واشنطن: تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية يدخل حيز التنفيذ

الحوثيين
الحوثيين

دخل تصنيف الولايات المتحدة الحوثيين في اليمن "جماعة إرهابية عالمية" حيز التنفيذ، أمس الجمعة، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية؛ بسبب "الهجمات المستمرة على السفن في البحر الأحمر".

وأكدت الوزارة على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني.

وفي يناير الماضي، قالت واشنطن إنها ستدرج الحوثيين في قائمة الجماعات الإرهابية بغرض قطع التمويل والأسلحة التي تستخدمها لمهاجمة أو اختطاف السفن في ممرات الشحن الحيوية بالبحر الأحمر، لكن مسؤولًا كبيرًا في مجال المساعدات بالأمم المتحدة قال، إن العقوبات قد تضر باقتصاد الدولة التي مزقتها الحرب، خاصة الواردات التجارية من المواد الأساسية.

وتقول الأمم المتحدة، إن أكثر من 18 مليون شخص بحاجة للمساعدة في اليمن، ويقول الحوثيون إن هجماتهم على السفن تضامن مع الفلسطينيين في غزة.

وعطلت الهجمات حركة التجارة العالمية وأثارت مخاوف التضخم وفاقمت الخوف من تداعيات الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن فترة الثلاثين يومًا منذ إعلان واشنطن إعادة إدراج الحوثي في قائمة الجماعات الإرهابية، تم استخدامها جزئيًا لمنح الجماعة المتحالفة مع إيران الفرصة لتقليص هجماتها.

وأضاف المتحدث أن "واشنطن عملت أيضًا مع قطاعي الشحن والمالية، بالإضافة إلى منظمات المساعدات الإنسانية، لتقليص التأثير على الشعب اليمني وتوعيتهم بالمعاملات المسموح بها رغم العقوبات".

وفي يناير، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تراخيص بمعاملات معينة يسمح للحوثيين تنفيذها، وتتضمن تلك المتعلقة بالسلع الزراعية والعقاقير والأجهزة الطبية.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أضافت الحوثيين إلى قائمتين تضمان جماعات مصنفة كإرهابية، قبل يوم من انتهاء ولايتها، وألغى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التصنيفات بعد أيام من توليه منصبه عام 2021.

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