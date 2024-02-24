السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ليلى عز العرب تكشف كواليس دورها فى "عتبات البهجة" وعلاقتها بيحيى الفخرانى

ليلى عز العرب
ليلى عز العرب

كشفت الفنانة ليلى عز العرب، عن كواليس دورها في مسلسل "عتبات البهجة"، الذي يعرض خلال شهر رمضان، وهو من بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني.

وقالت ليلى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إنها تقوم بدور دكتورة في الكونسرفتوار، وجارة يحيى الفخراني، وتعلم ابنته العزف على البيانو.

 

وعن علاقتها بيحيى الفخراني في المسلسل، قالت ليلى عز العرب، إنها تتميز بالشد والجذب في بعض الأحيان، لأنها تحب الموسيقى الكلاسيكية، كن المنطقة تغيرت، مردفة: "بيحصل شدة، وأنا بأدرس لبنته بيانو".

وكشفت كواليس تعليقها على صورتها في مسلسل "عتبات البهجة"، قائلة: "كنت متصورة بين قامتين من قامات الدراما، الأستاذ يحيى الفخراني والاستاذ صلاح عبدالله، قلت مفيش أحلى من كدة بصراحة".

وأشارت إلى أنها عملت مع يحيى الفخراني في مسلسل بالحجم العائلي، مردفة: "يحيى الفخراني بيطمنك، ولو عنده ملاحظة يقولها للمخرج والمخرج هو اللي يوصلها". 

ى عز العرب يحيي الفخرانى رمضان البيانو ليلى عز العرب

مواد متعلقة

"السفيرة عزيزة" ينعى هانى الناظر: ألف سلام ومحبة لروح الطبيب الإنسان

"أجره سندوتش وكوباية شاى".. محطات فى حياة مكتشف النجوم عبدالمنعم مدبولى

قصة طلاق وراء انسحاب عبدالمنعم مدبولى من"مدرسة المشاغبين"

برلمانية: تمثيل ذوى الهمم فى البرلمان تشريفٌ لمصر

الحديدي: الله يغفر لجميع خلقه في النصف من شعبان إلا لفئتين

رغم الدفء.. الأرصاد تحذر من انخفاض مفاجئ فى درجات الحرارة وشبورة كثيفة

مصطفى بكرى: المصريون يملكون 160 مليار دولار في بيوتهم وخارج البلد

بعد صفقة "رأس الحكمة".. مصطفى بكرى: سعر الدولار سينخفض لـ24 جنيها

الأكثر قراءة

انهيار السوق السوداء للدولار والذهب يلحق بها.. و"رأس الحكمة" كلمة السر

هانى سعيد يهاجم الاتحاد الإفريقى بعد خروج بيراميدز من دورى الأبطال

"كنت بوصلها طلبات وطمعت فيها".. اعترافات المتهم بقتل سيدة بدر

استشاريو الصحة النفسية يحذرون من الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي

بمشاركة مصر.. اجتماع باريس قدم إطارًا مفصلًا بشأن المحتجزين وإنهاء حرب غزة

بيراميدز يودع دورى أبطال إفريقيا بخسارة قاسية من مازيمبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة