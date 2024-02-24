ليلى عز العرب تكشف كواليس دورها فى "عتبات البهجة" وعلاقتها بيحيى الفخرانى

كشفت الفنانة ليلى عز العرب، عن كواليس دورها في مسلسل "عتبات البهجة"، الذي يعرض خلال شهر رمضان، وهو من بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني.

وقالت ليلى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إنها تقوم بدور دكتورة في الكونسرفتوار، وجارة يحيى الفخراني، وتعلم ابنته العزف على البيانو.

وعن علاقتها بيحيى الفخراني في المسلسل، قالت ليلى عز العرب، إنها تتميز بالشد والجذب في بعض الأحيان، لأنها تحب الموسيقى الكلاسيكية، كن المنطقة تغيرت، مردفة: "بيحصل شدة، وأنا بأدرس لبنته بيانو".

وكشفت كواليس تعليقها على صورتها في مسلسل "عتبات البهجة"، قائلة: "كنت متصورة بين قامتين من قامات الدراما، الأستاذ يحيى الفخراني والاستاذ صلاح عبدالله، قلت مفيش أحلى من كدة بصراحة".

وأشارت إلى أنها عملت مع يحيى الفخراني في مسلسل بالحجم العائلي، مردفة: "يحيى الفخراني بيطمنك، ولو عنده ملاحظة يقولها للمخرج والمخرج هو اللي يوصلها".