السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"السفيرة عزيزة" ينعي هاني الناظر: ألف سلام ومحبة لروح الطبيب الإنسان

هاني الناظر
هاني الناظر

نعت مذيعات برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على شاشة "دي إم سي" الدكتور  هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية.

وقالت الإعلامية سالي شاهين، إن مصر فقدت واحدًا من أشطر وأمهر وأكثر أطبائها خلقا ومساعدة للناس، الدكتور هاني الناظر الأستاذ في الأمراض الجلدية الذي لم يبخل على أحد باستشارة طبية مجانية، أو علاج لأي شخص محتاج، كما عالج حالات نادرة جدًا لأشخاص غير مقتدرين.

 

وأشارت إلى أن الناظر رحل بعد معاناة 5 شهور مع مرض السرطان، بعد أن أعلن إصابته فجأة، ورغم مرضه استمر في الرد على استشارات جمهوره، إلى ان تدهورت حالته وتوفي، لكن  الأثر الطيب "هيفضل عايش".

وختمت: "ألف سلام ورحمة ومحبة لروح الطبيب الإنسان".

من جانبها قالت الإعلامية الكبيرة سناء منصور: "كنت أسميه الحكيم، كلمة الحكيم تعطي إحساس بعظمة الرجل، عمري ما استضافته في البرنامج إلا وقلت له الحكيم هاني الناظر منور بيت السفيرة عزيزة، ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر أهله". 

هاني الناظر وفاة هاني الناظر السرطان سالي شاهين السفيرة عزيزة

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