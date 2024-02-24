السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وليد فواز يكشف كواليس دوره فى "جودر" و"حق عرب" وسر اختياره أدوار الشر

وليد فواز
وليد فواز

كشف الفنان وليد فواز، عن كواليس دوره في مسلسل "جودر"، الذي يعرض خلال شهر رمضان، وهو من بطولة الفنان ياسر جلال.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن جودر اسم الشخصية واسم الحدوتة التي تحكيها شهرزاد لشهريار، ودوره يشبه شخصية قابيل مع شقيقه هابيل.

وأضاف: "أنا الشقيق الأكبر لياسر جلال، سالم الشقيق الشرير الذي يكره شقيقه في المطلق، لأنه حظى بكل الاهتمام، فأصبح شوكة في ظهر جودر".

وأوضح أنه يقدم في حق عرب دور الشرير أيضًا الذي يتصارع مع شرير آخر. 

وعن اختياره أدوار الشر، قال فواز: "بحب أدوار الشر، بحس إنها سبايسي، بقدم الشرير بخفة دم، ليس شرير مكشر، فمبخافش".

وأشار فواز، إلى أنه يتبنى وجهة نظر الشخصية التي يلعبها، مردفا: "مفيش شرير بيشوف نفسه شرير، كل إنسان فيه شر وخير، ممكن إنسان خير يتحط في موقف يتصرف بطريقة مختلفة عن المعهودة عنه".

وختم بأنه يلعب دور الشرير في العملين، لكنه في حق عرب يقدم الشرير بطريقة مختلفة. 

مسلسل جودر ضمن مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهو مكون من (15 حلقة) ومن بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنى، وفاء عامر، عبدالعزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر وتأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى ميدياهب سعدى – جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى.

وليد فواز جودر ياسر جلال السفيرة عزيزة شهرزاد لشهريار شهرزاد حق عرب

مواد متعلقة

ليلى عز العرب تكشف كواليس مشاركتها فى "يحيى وكنوز3" وعلاقتها بعصابة الآثار

رفض استغلال شهرته.. حقيقة منع عبدالمنعم مدبولى أولاده من التمثيل

ليلى عز العرب تكشف كواليس دورها فى "عتبات البهجة" وعلاقتها بيحيى الفخرانى

"السفيرة عزيزة" ينعى هانى الناظر: ألف سلام ومحبة لروح الطبيب الإنسان

"أجره سندوتش وكوباية شاى".. محطات فى حياة مكتشف النجوم عبدالمنعم مدبولى

قصة طلاق وراء انسحاب عبدالمنعم مدبولى من"مدرسة المشاغبين"

برلمانية: تمثيل ذوى الهمم فى البرلمان تشريفٌ لمصر

الحديدي: الله يغفر لجميع خلقه في النصف من شعبان إلا لفئتين

الأكثر قراءة

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الخروج من دورى أبطال إفريقيا

انهيار السوق السوداء للدولار والذهب يلحق بها.. و"رأس الحكمة" كلمة السر

استشاريو الصحة النفسية يحذرون من الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

"كنت بوصلها طلبات وطمعت فيها".. اعترافات المتهم بقتل سيدة بدر

بمشاركة مصر.. اجتماع باريس قدم إطارًا مفصلًا بشأن المحتجزين وإنهاء حرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة