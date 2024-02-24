وليد فواز يكشف كواليس دوره فى "جودر" و"حق عرب" وسر اختياره أدوار الشر

كشف الفنان وليد فواز، عن كواليس دوره في مسلسل "جودر"، الذي يعرض خلال شهر رمضان، وهو من بطولة الفنان ياسر جلال.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن جودر اسم الشخصية واسم الحدوتة التي تحكيها شهرزاد لشهريار، ودوره يشبه شخصية قابيل مع شقيقه هابيل.

وأضاف: "أنا الشقيق الأكبر لياسر جلال، سالم الشقيق الشرير الذي يكره شقيقه في المطلق، لأنه حظى بكل الاهتمام، فأصبح شوكة في ظهر جودر".

وأوضح أنه يقدم في حق عرب دور الشرير أيضًا الذي يتصارع مع شرير آخر.

وعن اختياره أدوار الشر، قال فواز: "بحب أدوار الشر، بحس إنها سبايسي، بقدم الشرير بخفة دم، ليس شرير مكشر، فمبخافش".

وأشار فواز، إلى أنه يتبنى وجهة نظر الشخصية التي يلعبها، مردفا: "مفيش شرير بيشوف نفسه شرير، كل إنسان فيه شر وخير، ممكن إنسان خير يتحط في موقف يتصرف بطريقة مختلفة عن المعهودة عنه".

وختم بأنه يلعب دور الشرير في العملين، لكنه في حق عرب يقدم الشرير بطريقة مختلفة.

مسلسل جودر ضمن مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهو مكون من (15 حلقة) ومن بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنى، وفاء عامر، عبدالعزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر وتأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى ميدياهب سعدى – جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى.