رفض استغلال شهرته.. حقيقة منع عبدالمنعم مدبولى أولاده من التمثيل

كشف الناقد الفني إلهامي سمير، حقيقة منع الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي، أولاده من التمثيل.

وقال إلهامي، خلال لقاء على شاشة "دي إم سي"، إن عبدالمنعم مدبولي، لم يمنع أولاده من التمثيل، وإنما ترك لهم الحرية، بعد أن أخبرهم بأن التمثيل مجال مهلك ومتعب، واشترط عليهم، ألا يستغلوا اسمه من أجل الحصول على دور.

وأردف: "قال لأولاده اللي عايز يجرب يجرب، لكن مليش علاقة بيكم، محدش يقول أنا ابن عبدالمنعم مدبولي، اللي عايز يمثل يعمل نفسه بنفسه، وكل واحد يشق طريقه بنفسه".

وكشف إلهامي، أن عبدالمنعم مدبولي كتب مذكراته، لكنها لم تر النور، وكان يريد نشرها في أكثر من مجلد، مردفا: "حياته الفنية كانت مليئة بالمواقف وسجلها في مجلدات".

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