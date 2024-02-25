الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ملامح صفقة الهدنة المؤقتة فى قطاع غزة

غزة
غزة

كشف توفيق حميد، كاتب وباحث سياسي، عن ملامح صفقة الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، قائلًا إن الحديث يدور حول تبادل عدد محدود من المحتجزين في حدود 40 محتجزًا مقابل 6 أسابيع تهدئة، وفي خلال تلك الفترة يتم بحث تبادل عدد أكبر من المحتجزين، وتهدئة أكبر، أو الوصول لحل سياسي.

ولفت، خلال مداخلة هاتفية لقناة  القاهرة الإخبارية، إلى أن الأمر الأساسي لإسرائيل ألا تكون حماس مسلحة في غزة، وأن تترك السلطة لغيرها، لكن الأربع دول الكبار مصر وقطر وأمريكا وإسرائيل، عندما وجدوا أن المشكلة تضخمت، رأوا ترحيل بعض القضايا.

وأشار إلى أن الضمانة المثلى لإنهاء الصراع، هو وقف دائم لإطلاق النار، لكن إسرائيل لا تريد الإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار، لأنها لو أعلنتها ستأخذها حماس كأنها انتصار لها، وإسرائيل تريد الوصول لنقطة أن حماس ليس لها وجود عسكري.

صفقة غزة حماس وإسرائيل القضايا

مواد متعلقة

هل عمليات الأسطول الصيني في البحر الأحمر لها علاقة بهجمات الحوثيين؟

هل هناك خطورة من الحضور العسكري للصين في البحر الأحمر؟

وليد فواز يكشف كواليس دوره فى "جودر" و"حق عرب" وسر اختياره أدوار الشر

ليلى عز العرب تكشف كواليس مشاركتها فى "يحيى وكنوز3" وعلاقتها بعصابة الآثار

رفض استغلال شهرته.. حقيقة منع عبدالمنعم مدبولى أولاده من التمثيل

ليلى عز العرب تكشف كواليس دورها فى "عتبات البهجة" وعلاقتها بيحيى الفخرانى

"السفيرة عزيزة" ينعى هانى الناظر: ألف سلام ومحبة لروح الطبيب الإنسان

"أجره سندوتش وكوباية شاى".. محطات فى حياة مكتشف النجوم عبدالمنعم مدبولى

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: رد الشبهات عن مشروع تطوير رأس الحكمة

عاجل.. منصف سليمان: إصدار قانون الأحوال الشخصية للأقباط يونيو المقبل (حوار)

بشائر الخير.. "المركزى" يخاطب البنوك لحصر مستندات تحصيل بضائع الموانئ

سعر الذهب اليوم يواصل الانخفاض في السوق المحلي.. وهذا سعر عيار 21

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

"بن لادن" يؤدي واجب العزاء في هاني الناظر بمسجد الشرطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم