فتحي عبدالوهاب عن تعاونه مع أحمد عيد: «شقاوة قديمة»

نشر الفنان فتحى عبدالوهاب، عبر حسابه الرسمى بموقع «فيسبوك»، صورتين تجمعانه بالفنان أحمد عيد، الأولى من كواليس مسلسل «الحشاشين»، والثانية من فيلم «فيلم ثقافى»، الذى قدماه سويًا فى بداية مشوارهما الفنى عام ٢٠٠٠.

وعلق «عبدالوهاب» على صورتيه مع «عيد» قائلًا: «ده شقاوة قديمة»، وانهالت التعليقات على المنشور من محبى عبدالوهاب وعيد، مقدمين التهنئة على مسلسل «الحشاشين»، مستعيدين ذكريات «فيلم ثقافى». ويتعاون فتحى عبدالوهاب وأحمد عيد فى مسلسل «الحشاشين» بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، والمعروض حاليًا ضمن الموسم الرمضانى عبر قنوات dmc الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية.