الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ياسمين رئيس لـ"ع المسرح": رحيل والدتى أثر على حياتى بصورة كبيرة

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

قالت الفنانة ياسمين رئيس، إن والدتها شعرت بالتعب الشديد في عام الكورونا، معبرة: "ماما تعبت واتوفت في سنة الكورونا، والسنة دي أثرت على حياتي بصورة كبيرة".

فقدان الأم 

وأكدت الفنانة ياسمين رئيس، خلال لقائها ببرنامج “ع المسرح” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن رحيل والدتها كان صعبا للغاية، قائلة: "حسيت بشعور الأم تجاه إخواتي بعد وفاة امي، ومنذ هذا التوقيت والشعور ده ملازمني حتى اليوم".

وأضافت في حديثها، أنها أصبحت تتمتع بقدر كبير من النضج الفكري، كما أنها تحرص كل الحرص على عدم إظهار أوقات الضعف والخذلان التي تمر بها بين الحين والآخر لأحد.

آخر عمال ياسمين رئيس

يذكر أن آخر أعمال ياسمين رئيس فيلم «أنا لحبيبي» تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى- ياسمين رئيس- ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة.

وبجانب ياسمين ررئيس يشارك في الفيلم العديد من الفنانين، منهم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وتحت قيادة المخرج هادي الباجوري.

ياسمين رئيس الحياة على المسرح الفنانة ياسمين رئيس رحيل والدة ياسمين رئيس

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