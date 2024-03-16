قرار من النيابة بشأن تهشيم "فتاة الخليفة" جسدها هربًا من الاغتصاب

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، استدعاء أسرة فتاة قفزت من شرفة عقار عقب محاولة خطيبها التعدي عليها في منطقة الخليفة؛ لسماع أقوالهم.

وتبين أن الفتاة في العقد الثالث من العمر مصابة بكسور في الحوض ونزيف داخلى في البطن وترقد داخل المستشفى في حالة حرجة.



وتبين أنها ألقت بنفسها من شرفة مسكن خطيبها في منطقة الخليفة، وأنها توجهت لزيارة أسرته، لكنه كان بمفرده فحاول اغتصابها فقررت أن تنجو بنفسها فألقت بنفسها من الشرفة وتم نقلها للمستشفى.



البداية كانت بإخطار تلقاه قسم الخليفة من أحد المستشفيات بوصول فتاة مصابة بكسور ونزيف حاد وحالتها حرجة، دلت التحريات أن الفتاة المجنى عليها ذهبت لزيارة منزل خطيبها وتصادف تواجده بمفرده.



وبتشكيل فريق بحث تمكن من ضبط المتهم وتباشر الجهات المختصة تحقيقاتها من خلال سماع شهود العيان من الجيران وأسرة الفتاة المجني عليها وأسرة الشاب المتهم.



وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.