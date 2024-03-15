الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"فتاة الخليفة" تُهشم جسدها هربًا من الاغتصاب على يد خطيبها

قفز فتاة
قفز فتاة

قفزت فتاة في منطقة الخليفة بالقاهرة، من شباك إحدى الشقق السكنية، خوفًا من اغتصاب خطيبها لها، ما أدى إلى إصابتها بكسور في أنحاء جسدها.

وانتقل رجال مباحث الخليفة لمكان البلاغ، وتم نقل الفتاة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، بعدما  تبين ارتداؤها كامل ملابسها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 كانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد تلقت إخطارا من مأمور قسم الخليفة، يفيد بسقوط فتاة من شباك إحدى الشقق العلوية، تبين من التحريات أن الفتاة ذهبت لزيارة منزل خطيبها وتصادف وجوده بمفرده، وحاول التعدي عليها جنسيًا، لكنها فرت منه ووجدت الباب مغلقًا من الداخل فقفزت من الشرفة، وأصيبت بإصابات حرجة وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وعقب إصدار إذن من النيابة العامة تم ضبط المتهم، ويقوم رجال المباحث بسؤال شهود العيان والجيران وأسرة المجنى عليها؛ للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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"فتاة الخليفة" تُهشم جسدها هربًا من الاغتصاب على يد خطيبها

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