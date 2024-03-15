الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن حبيبة الشماع "فتاة الشروق"

حبيبة الشماع
حبيبة الشماع

أصدرت النيابة العامة منذ قليل تصريحا بدفن فتاة الشروق  حبيبة الشماع، بعد ورود التقارير الطبية من المستشفى، بعد أن تسلمت النيابة العامة التقارير عن سبب الوفاة.

وتبين من التقرير الطبي أن الفتاة تعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية تسبب في توقف عضلة القلب، ولم تنجح محاولات إنعاشها بالأجهزة المختصة.

وتوفيت حبيبة الشماع أمس الخميس بعد تدهور حالتها الصحية على إثر قفزها من السيارة بعد محاولة سائق أوبر خطفها، حسب رواية أسرتها.

التحقيقات كشفت عن أن الفتاة عانت من حالة إغماء ونزيف نتيجة قفزها من السيارة خوفا من خطفها على يد السائق، بعد أن قام برش بعض العطر داخل السيارة خلال قيادته بسرعة كبيرة على طريق السويس، ما بث الرعب في نفس الفتاة ودفعها للقفز من السيارة.

النيابة العامة فتاة الشروق حبيبة الشماع التقارير الطبية التقرير الطبي توقف عضلة القلب

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